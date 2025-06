A la surprise générale, Obsidian Entertainment annonce Grounded 2, qui sortira en Game Preview le 29 juillet prochain

Après sa sortie l’an dernier sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, on pensait que Grounded allait bénéficier d’une phase de post-launch et de mises à jour tranquilles avant une éventuelle suite, d’autant plus qu’Obsidian est plus qu’occupé avec le prochain The Outer Worlds 2 (sortant le 29 octobre) et qu’il vient tout juste de lancer Avowed en début d’année. Eh bien, c’était mal connaître le Xbox Game Studios, puisqu’il a annoncé Grounded 2 durant la conférence Xbox Games Showcase du 8 juin et a même donné une date de sortie qui se fera… bien avant The Outer Worlds 2 !