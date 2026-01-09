Aphelion, le prochain jeu d’action-aventure de DON’T NOD, officialise son compositeur et annonce une édition physique

Amine Bouhafa, du cinéma au jeu vidéo

Au risque d’évoquer un poncif des plus grossiers, la musique revêt une importance capitale dans un jeu vidéo. Un constat encore plus vrai chez un studio dont l’ADN est particulièrement attaché à l’aspect narratif. Pour renforcer l’ambiance de son prochain jeu Aphelion, DON’T NOD a fait appel à Amine Bouhafa. Le compositeur franco-tunisien connu pour ses bandes originales de films comme Le sommet des dieux ou Timbuktu, pour lequel il a reçu un César, saura donc apporter son talent pour faire vivre ce récit spatial.

Nous avons même droit à une vidéo de quatre minutes au cours de laquelle Amine Bouhafa nous parle de son travail et d’instruments comme le Cristal Baschet, variante de l’euphone qui, comme le dit si bien le musicien, ressemble à « un instrument alien ».

Mettre en avant la musique des jeux vidéo reste toujours appréciable, surtout quand elle s’inscrit dans une dynamique narrative. Ce ne seront pas Sandfall Interactive et Lorien Testard qui diront le contraire. DON’T NOD nous laisse aussi avec une bonne nouvelle, puisqu’une édition physique d’Aphelion va être distribuée via Maximum Entertainment.

Aphelion est attendu sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.