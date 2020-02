Deliver Us The Moon

Deliver Us The Moon est un thriller de science-fiction se déroulant dans un futur apocalyptique où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Un astronaute solitaire est envoyé en mission critique sur la lune afin de sauver l’humanité de l’extinction. Vous devrez résoudre divers énigmes et fouiller chaque note afin d'élucider ce qui a bien pu se passer pour en arriver là.