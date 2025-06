Don’t Nod présente Aphelion, un jeu action-aventure de science-fiction sur une planète gelée en collaboration avec l’ESA et prévu pour 2026

Gravity en perfusion

Aphelion est un jeu action-aventure à la troisième personne développé en interne par Don’t Nod et qui met en scène l’extinction imminente de l’espèce humaine sur une Terre devenue inhabitable dans un futur proche. La découverte d’une 9e planète, Perséphone, à la limite du Système Solaire, représente le meilleur et dernier espoir de l’humanité. L’Agence Spatiale Européenne (l’ESA, qui collabore avec Don’t Nod pour l’occasion) décider d’envoyer une mission scientifique nommée Hope 01, composée de deux astronautes accomplis, Ariane Montclair et Thomas Cross, avec pour mission d’arpenter la planète et de déterminer si l’humanité peut y prospérer.

Vous le voyez au visionnage de ce trailer d’annonce, la mission va s’échouer et se rendre compte que la planète est gelée. Ariane va alors devoir braver des paysages accidentés, mais aussi des réalités modifiées pour sauver son partenaire blessé, Thomas, dans une aventure de science-fiction riche en exploration, franchissement d’obstacles et même du gameplay furtif pour tenter de percer les sombres secrets cachés sous la glace, en possession pour seules armes vos outils d’exploration (pathfinder, bouteilles d’oxygène, grappin etc.).

L’une des particularités de ce jeu qui pour l’instant semble assez classique dans sa construction, demeure dans la collaboration étroite avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA) permettant d’ancrer davantage la représentation de l’exploration spatiale couplée à des connaissances scientifiques réelles. Florent Guillaume, Creative Director pour Aphelion témoigne : « Aphelion est un jeu qui nous passionne et pour lequel nous nous donnons beaucoup de mal sur le plan créatif. Nous sommes impatients et impatientes de partager la première histoire humaine de DON’T NOD dans l’espace, et le fait de pouvoir le faire en collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA) est incroyablement excitant et spécial pour nous »..

Nadia Lüders, Partnership & Brand Licensing Officer à l’ESA de renchérir : « Depuis cinquante ans, l’ESA associe la rigueur de la science spatiale à l’imagination débordante de la science-fiction pour trouver des solutions aux plus grands défis de notre planète. Aphelion représente cet esprit, où la recherche rencontre une vision imaginative, pour inspirer la prochaine génération à porter l’ambition spatiale de l’Europe dans le futur ».

Aphelion est prévu pour 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, Xbox PC et dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Le jeu sera bien entendu compatible Xbox Play Anywhere.