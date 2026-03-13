Aphelion sortira le 28 avril prochain, le jeu de Don’t Nod dévoile un nouveau trailer

Dévoilé en juin dernier, le dernier-né des écuries Don’t Nod, Aphelion, vient de révéler sa date de sortie au détour d’un nouveau trailer afin de rappeler son pitch mais également de présenter les enjeux et l’environnement que nous allons devoir traverser à l’autre bout de la galaxie. Une aventure que nous avions déjà pu découvrir manette en main et que nous avions hâte de découvrir davantage. Et bonne nouvelle, il ne va pas falloir attendre longtemps avant de pouvoir poser les mains dessus, puisque le jeu sortira d’ici quelques semaines.

aphelion

Jaquette d'Aphelion
Aphelion
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 28/04/2026

