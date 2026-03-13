Aphelion sortira le 28 avril prochain, le jeu de Don’t Nod dévoile un nouveau trailer

L’heure de l’aventure a sonné

Dans ce nouveau trailer diffusé durant la conférence Future Games Show de ce 12 mars et portant le nom de la planète explorée par Ariane et Thomas, Persephone, Don’t Nod a donc dévoilé la date de sortie de son prochain jeu : Aphelion sera disponible le 28 avril prochain sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. L’occasion de préciser le prix de cette nouvelle aventure spatiale : 29,99€ sur PC et 34,99€ sur consoles.

Dans Aphelion, vous incarnez Ariane et Thomas, deux spationautes envoyés dans l’espace dans une mission de la dernière chance : celle de vérifier si cette mystérieuse planète trouvée aux confins de notre système solaire peut être le nouveau berceau de l’humanité. Mais tout ne se passera pas comme prévu quand leur navette se crashe, séparant les deux collègues. Une quête de l’autre qui sera entachée d’une présence mystérieuse sous la forme d’un nemesis au cœur d’une aventure narrative comme le font si bien Don’t Nod.

Pour célébrer l’ouverture des précommandes avec la diffusion de ce trailer, l’éditeur propose même à celles et ceux qui sauteront dès maintenant le pas une réduction de 10% sur l’Édition Jour J sur consoles (l’offre étant réservée aux abonnés PS+ sur PlayStation). Cette édition Jour J contiendra le jeu ainsi qu’un pack cosmétique comprenant deux variantes de combinaison spatiale et six accessoires pour sac à dos : trois autocollants et trois porte-clés, pour pousser encore plus loin la collaboration déjà établie avec l’ESA (l’Agence Spatiale Européenne) pour le développement du jeu, avec un clin d’œil à d’autres licences de l’éditeur, Jusant et Lost Records: Bloom & Rage.

On rappelle qu’une édition physique distribuée par Maximum Entertainment est également prévue pour le 2 juillet avec le même contenu que l’édition Jour J, mais aussi un artbook numérique, la bande originale et un autocollant exclusif représentant l’écusson de la mission Hope-01. Aphelion sera donc de sortie dès le 28 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S et dès son lancement dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC. Le jeu sera bien entendu compatible Xbox Play Anywhere.