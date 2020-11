Aperçu A3 Still Alive – Le jeu mobile qui mélange Action RPG et Battle Royale

Netmarble est sans doute l’une des sociétés les plus prolifiques dans le domaine du jeu mobile avec des succès incontestables tels que The Seven Deadly Sins Grand Cross ou encore Marvel Futur Fight. A l’occasion d’un événement en ligne, nous avons pu voir ce que donnera le prochain titre en free to play qui verra bientôt le jour en Occident : A3 Still Alive.

Un nouveau standard sur mobiles

Après le succès de la version sud-coréenne, A3 Still Alive se lancera globalement dans le reste du monde le 10 novembre prochain sur iOS et Android. Il s’agit d’un Action RPG en monde ouvert dont l’univers est basé sur le MMO A3, à savoir une ambiance dark fantasy où l’on incarne un héros devant sauver le monde d’une invasion d’affreux démons.

Le titre a d’ailleurs tous les traits d’un MMO coréen avec une direction artistique que l’on retrouve dans de nombreux autres jeux du genre. Il partage par exemple énormément de similitudes avec Black Desert Online qui a eu lui aussi droit à une version mobile l’année dernière.

Comme pour ce dernier, A3 Still Alive propose des graphismes assez bluffants compte tenu du support. Autant dire que si votre téléphone ou tablette date un peu, il ne faudra pas s’attendre à des miracles car il y a énormément d’éléments et d’effets spectaculaires à l’écran.

Après avoir choisi votre classe en customisant le look de votre avatar (avec un style visuel très coréen, autrement dit très propre et lisse mais sans identité particulière), vous êtes parti pour accomplir différentes quêtes dans un mode solo assez riche.

Complet mais classique

Malgré les réticences de certains pour le marché mobile, Netmarble a tout de même un historique assez reluisant pour espérer du bon dans ce domaine. A3 Still Alive ne va clairement pas révolutionner le genre mais il possède des bases solides qui le mettront sans doute en haut du panier sur mobiles.

A commencer par un gameplay avec une vue hack’n slash, des contrôles classiques pour attaquer et se déplacer ainsi que de nombreuses compétences que l’on peut assigner. Les différentes classes sont au nombre de cinq et proposent des styles de jeux différents (mais là aussi toujours classiques) : Le Berserker, le Templier, le sorcier, l’assassin et l’archère.

Le but est donc d’enchaîner les quêtes pour gagner de la notoriété afin de renforcer les compétences et l’équipement de votre personnage. Nous verrons à la sortie comment Netmarble gère les microtransactions, mais généralement il est possible de s’en sortir en y investissement du temps.

D’ailleurs, histoire d’en gagner, les déplacements et les combats pourront se faire en mode automatique. Une fonctionnalité très pratique pour des activités de farming inintéressantes mais qui peut aussi être un mauvais signe concernant le challenge si l’on peut en abuser presque tout le temps.

Un Battle Royale qui supporte l’aventure en solo

Malgré son côté très classique, A3 Still Alive possède tout de même deux spécificités assez sympathiques qui peuvent grandement le démarquer, et en particulier la seconde. La première concerne les Soul Linkers, des familiers que l’on peut assigner à notre personnage et qui font office de supports en combat.

Divisés en trois classes (support, attaque, et défense), ils pourront intervenir à l’écran à l’aide d’une simple touche tout en vous donnant de nombreux bonus. Il en existe des dizaines de ce que l’on a pu voir et cela titillera sans doute la fibre des collectionneurs.

Toutefois, ce qui suscite le plus notre intérêt est le mode Battle Royale inclus. Disponible même au niveau 1, cette compétition entre joueurs vous permet non seulement de profiter d’un des genres les plus populaires du marché en bonus, mais surtout de gagner de l’expérience et des armes pour votre personnage dans l’aventure solo.

Nous avons pu assister à une session entière et le résultat est assez attractif. Après avoir choisi une arme parmi une liste, on évolue dans un environnement très sombre où votre avatar éclaire les alentours avec un rayon de vision limité. Le but est de gagner en niveau via des phases de PVE afin d’être assez fort si l’on croise un autre joueur.

Les parties sont assez courtes car on doit rejoindre rapidement la zone suivante sous peine de perdre la partie. Le côté imprévisible le démarque des autres Battle Royale où la connaissance de la carte est importante. Il est même possible de jouer en groupe dans des sessions avec dix équipes de trois.

Pour un jeu mobile, A3 Still Alive est assez impressionnant par son côté touche à tout et son contenu conséquent. Même si le jeu est déjà sorti en Corée du Sud, les mises viendront encore enrichir le tout. Car il faut encore évoquer les boss de guilde, et le système de raid ou encore les donjons que nous n’avons pas pu voir en action.