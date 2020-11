A3 Still Alive

A3 Still Alive est un jeu mobile développé et édité par Netmarble. Le titre reprend l'univers Dark Fantasy du MMORPG A3 avec un héros ou une héroïne qui devra sauver le monde d'une invasion de démons. Le joueur peut choisir une classe parmi cinq disponibles et customiser visuellement son avatar. Il se présente comme une déclinaison plus axée Action RPG sur mobiles qui propose une aventure solo avec des quêtes mais aussi des composantes coopératives avec des donjons, des boss et des guildes. Sa plus grande particularité est qu'il dispose d'un mode Battle Royale qui permet de récupérer des récompenses pour votre personnage du mode solo.