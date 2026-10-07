Ape Escape pourrait faire son retour chez PlayStation sous la houlette du studio derrière Sonic Mania

Sony voudrait confier de vieilles licences à des studios externes

On s’étonnera de voir PlayStation prêter ne serait-ce qu’un peu d’attention à Ape Escape en 2026, tant le constructeur a plutôt les yeux braqués sur les licences capables d’être d’énormes productions. VGC nous apprend cependant que ce n’est pas un PlayStation Studio qui s’occupe de remettre au goût du jour la série, et donc pas Asobi, mais un studio externe, qui serait Evening Star. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il a de l’expérience lorsqu’il s’agit de relancer une licence avec un peu de nostalgie, puisqu’il est à l’origine de Sonic Mania.

Cela serait le début d’un nouveau tournant pour Sony, qui chercherait à ressortir certaines licences de ses placards en les confiant à d’autres studios. Une stratégie qui aurait déjà commencé avec Everybody’s Golf: Hot Shots, qui avait été confié à Bandai Namco l’année dernière. Ape Escape suivrait donc le même chemin, et allez savoir quelles autres licences pourraient être concernées ici. Cela permettrait en tout cas de libérer certaines séries des contraintes des PlayStation Studios, comme un Sly qui n’aurait plus à coller au calendrier trop chargé de Sucker Punch, ou un Killzone qui pourrait tenter de renaître sans pour autant mener à la ruine un Guerilla Games déjà bien embêté.