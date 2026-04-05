Ludogram présente Ascenders: Beyond the Peak, un roguelite d’exploration et d’escalade au tour par tour prévu pour cette année

Tirer sur la corde

Dans Ascenders: Beyond the Peak, vous devrez mener une équipe d’alpinistes chargés de récupérer un ensemble d’artefacts au sommet de pics montagneux maudits, pour le compte d’un mystérieux milliardaire. Pour cela, le premier aspect du jeu rentrera en piste : la préparation de votre expédition, la progression de vos équipiers et la gestion de vos explorations. Mais le nerf de la guerre prendra place lorsque vous devrez vous-même progresser sur les parois glacées et rocheuses fragiles et friables, à travers une végétation pouvant s’avérer toxique, mais également en évitant avalanches et autres attaques mystérieuses de menaces tapies dans l’ombre, dans la pure tradition du célèbre H.P. Lovecraft.

Vous le constatez en regardant le trailer d’annonce ci-dessus : le terrain d’ascension s’avérera être lui-même votre premier ennemi. Chacune des expéditions que vous préparerez se déroulera selon plusieurs ascensions, mais au fur et à mesure que vous progresserez, celles-ci deviendront de plus en plus artificielles, voire surnaturelles et hostiles au sein d’écosystèmes perturbés par la présence de ces artefacts maudits.

Pour ne pas vous simplifier la tâche, chaque biome aura ses propres dangers, ses propres ennemis qu’ils soient visibles ou bien cachés, tout cela dans le même but : vous faire consommer vos ressources jusqu’à l’épuisement à mesure que vous approcherez du sommet. Et puisque votre équipe sera constamment reliée physiquement par un système de corde unique, chaque situation pourra engendrer des défis et des opportunités de vous déstabiliser, en équipe. Choisirez-vous de sécuriser des alliés, ou plutôt d’ancrer votre propre voie d’escalade au risque de mettre en sécurité ou au contraire en danger un ou plusieurs coéquipiers ?

Le succès de l’expédition dépendra de votre travail d’équipe

Petite précision néanmoins : Ascenders: Beyond the Peak reste un jeu solo dans lequel vous allez devoir vous-même diriger toute votre expédition, en choisissant chaque rôle parmi neuf classes distinctes. Seules trois classes ont pour l’instant été dévoilées, les autres suivront en approchant du lancement :

Le Highlander : c’est celui qui va dégager le passage en repoussant les ennemis du haut de la paroi rocheuse

: c’est celui qui va dégager le passage en repoussant les ennemis du haut de la paroi rocheuse Le Scout ou l’Éclaireur : lui va se déplacer en verticalité grâce à un grappin

: lui va se déplacer en verticalité grâce à un grappin Le Sapeur utilisera des explosifs et des armes à feu pour remodeler le champ de bataille

Votre rôle sera donc d’apprendre les avantages et inconvénients de chaque classe pour les associer et créer des synergies capables de vous faire triompher. Des décisions présentées comme décisives entre la survie et l’échec de l’expédition. Puisque malgré tout, la mort pourrait être inévitable et restera constamment irréversible, avec des conséquences permanentes.

Puisque la corde sera votre seul lien physique, il vous faudra parfois prendre des décisions dures pour progresser : continuer à vous battre pour sauver l’un d’entre vous ou bien couper le cordon pour tenter de sauver le maximum de personnes encore en forme. Malgré tout, les développeurs de Ascenders: Beyond the Peak préviennent que les survivants à ces phases moralement dures porteront ensuite le fardeau mental et physique de leurs collègues disparus, rendant les prochaines ascensions encore plus éprouvantes.

Un roguelite tour par tour glacial

Il reste un aspect que nous n’avons pas encore abordé : le roguelite. Effectivement, mort après mort, vous allez au final apprendre à comprendre votre environnement et à en faire une arme pour votre propre dessein. Vous maîtriserez davantage chaque ascension grâce à une préparation essentielle à votre réussite. Ainsi, avant chaque expédition, il vous sera demandé de développer et de gérer votre camp de base en débloquant de nouveaux outils, de nouvelles technologies, mais aussi de nouveaux personnages et améliorations permanentes permettant de renforcer vos rangs et d’aller plus loin.

De même qu’entre deux ascensions, votre équipage triomphant mais épuisé devra tout faire pour profiter du camp de base pour soigner ses blessures, préparer des repas, réparer son matériel, fabriquer de nouveaux outils et aussi renforcer ses liens pour ne pas sombrer mentalement à travers des séquences nocturnes mêlant événements et discussions. Mais il ne faut pas oublier que si vous jouez un pion, la montagne répondra tout autant. Le tour par tour prend alors une tournure dramatique puisque vous ne pourrez pas tout anticiper.

Mais ne laissons pas de côté l’objectif principal : la récupération des artefacts. Ceux-ci auront différentes tailles, valeurs et effets. Les plus puissants d’entre eux vous permettront de transformer de manière systémique la synergie de votre équipe. Vous serez autorisés à les utiliser lors de vos ascensions, à vos risques et périls si la montagne décide de se venger, mais vous pouvez aussi les échanger avec des factions rivales capables de modifier vos prochaines ascensions ou l’équipement de votre camp de base.

Vous le voyez, Ascenders: Beyond the Peak promet de belles parties où l’imprévisible pourrait bien vous donner du fil à retordre. Le roguelite sortira au troisième trimestre 2026 d’abord sur PC en accès anticipé, avant une sortie sur consoles prévue ultérieurement. Le jeu peut d’ores et déjà être ajouté à votre liste de souhaits sur Steam.