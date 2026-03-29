Aniimo, le jeu de capture de créatures free-to-play sortira également sur PlayStation 5 cette année

La capture bientôt possible partout

Il était en effet étonnant de n’avoir eu aucune confirmation d’un portage PlayStation 5 de cette aventure colorée et toute mignonne, avec la base installée de consoles de Sony de nos jours. Pawprint Studio a donc régularisé cette étrangeté en officialisant cette semaine l’arrivée plus tard cette année, puisque toujours aucune date n’est connue, de leur prochain jeu, Aniimo sur PlayStation 5 avec un tout ravissant trailer.

L’occasion d’ajouter également à la liste l’Epic Games Store, en plus de Steam et du store Xbox pour les PC. Une présence à la PAX East de Boston cette semaine a notamment permis aux développeurs de montrer quelques images supplémentaires aux personnes présentes sur place qui ont également pu poser les mains dessus. L’occasion de découvrir Hoptail, un nouvel Aniimo plutôt énergique qui va stocker de l’énergie électrique dans sa queue et effectuer des sauts qualifiés d’explosifs.

Dans Aniimo, nous incarnons un personnage intégrant le fantastique monde ouvert d’Idyll en vue d’étudier, capturer et fusionner avec ces créatures pour ne faire qu’un et les diriger pour utiliser les compétences uniques lors de phases de combat ou d’exploration. Aniimo sera donc lancé plus tard cette année sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC via Steam, Epic Games Store et Xbox PC, ainsi que sur mobiles (iOS et Android).