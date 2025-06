Aniimo, un free-to-play action-RPG centré sur la capture de créatures mignonnes, sortira en 2026 sur PC, Xbox Series et mobile

Aniimo et ses amis beaux

On a connu récemment le raz de marée Palworld venant donner un peu une image renouvelée de la capture et élevage de monstre, surtout symbolisée par Pokémon. Et si les gros guns et l’exploitation de ces pauvres bestioles proposée par Pocketpair est un peu trop pour vous, peut-être qu’Aniimo rassemblera le meilleur des deux mondes.

Par l’intermédiaire du nouveau label Kingsglory, créé par FunPlus, le studio Pawprint s’est donc chargé de nous proposer un action-RPG free-to-play coloré en monde ouvert qui nous fera fondre devant ses créatures à capturer et à faire combattre et évoluer.

Mais comme Palworld, tout ne repose pas uniquement sur cette mécanique. On contrôle une héroïne qui pourra aussi se battre et même prendre la forme des Aniimo qu’elle possède, afin de profiter de leurs habilités. Un atout très utile pour atteindre les recoins les plus inaccessibles et les trésors les mieux cachés.

Free-to-play oblige, on imagine tout un tas de choses à faire, des menus et de la complétion à la pelle ainsi que des systèmes de récompenses quotidiennes et hebdomadaires qui nous feront rester un maximum sur le jeu. Sans oublier une très probable composante gacha.

Nul doute que l’on en saura davantage au fil des prochains mois, et si vous êtes déjà bien intrigué, une bêta fermée se prépare avec des inscriptions qui se passent sur le site officiel.

Aniimo sortira en 2026 sur PC (via Microsoft Store), Xbox Series, iOS et Android.