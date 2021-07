Des anciens de Naughty Dog ouvrent le studio That’s No Moon pour développer un jeu d’action-aventure

Ces derniers mois, on a vu pas mal de studios de grande taille se former, comme Haven Studios ou le studio d’Electronic Arts qui travaille sur un jeu d’aventure en monde ouvert. Aujourd’hui, on apprend la naissance de That’s No Moon, un nouveau studio composé de vétérans de l’industrie, ayant œuvré dans des studios renommés comme Naughty Dog, Santa Monica ou encore Infinity Ward.

Une nouveau AAA d’envergure à attendre ?

Eurogamer nous apprend alors que cette équipe va travailler sur un jeu AAA d’action et d’aventure solo, qui a eu droit à un joli financement de la part de l’éditeur sud-coréen Smilegate à hauteur de 100 millions de dollars.

Un budget conséquent pour un projet qui sera dirigé par Taylor Kurosaki, ancien lead designer narratif chez Naughty Dog et ancien directeur narratif chez Infinity Ward. Il agira ici en tant que directeur créatif, et sera épaulé par Jacob Minkoff en tant que réalisateur. Ce dernier est connu pour avoir oeuvré en tant que lead game designer sur The Last of Us. Michael Mumbauer, anciennement à la tête de PlayStation’s Visual Arts Group, est ici le maitre à bord en tant que CEO du studio.

Autant dire que les deux têtes pensantes du projet ont fait leurs armes dans le domaine du jeu d’action et d’aventure solo, et on attend maintenant de voir à quoi le jeu pourrait ressembler, même s’il va falloir attendre encore quelques années. That’s No Moon est en plein recrutement pour ses deux bureaux situés à Los Angeles et San Diego, et devrait engager une centaine de personnes d’ici 2022.