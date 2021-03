Jade Raymond fonde Haven Studios, qui développe une nouvelle licence PlayStation

La carrière de Jade Raymond n’a pas été des plus simples depuis son départ d’Ubisoft et on lui souhaite donc plus de réussite pour son nouveau projet, l’indépendant Haven Studios.

La troisième sera la bonne pour Jade Raymond ?

Jade Raymond a débuté dans le jeu vidéo en tant que développeuse dans la structure qui est devenue Sony Online Entertainment. Elle a ensuite connu la renommée chez Ubisoft en produisant par exemple les premiers Assassin’s Creed. En 2015, elle part chez Electronic Arts pour fonder Motive Studios et superviser le jeu Star Wars avec Amy Hennig et Visceral Games.

Comme rien ne se concrétise à part un soutien des équipes de Battlefront 2, elle part fin 2018 pour un nouveau projet qui s’avère être en réalité la création de Stadia Games and Entertainment, l’entité rassemblant les studios qui créent du contenu exclusif pour le service de jeux en streaming de Google, ce qui est encore un échec vu sa fermeture récente.

On a hâte de vous accueillir lors d’un futur AGFD

Malgré tout cela, Jade Raymond n’a rien perdu de sa motivation et annonce désormais la création de Haven Studios à Montréal. Il s’agit d’un studio indépendant où elle dit pouvoir retrouver de nombreuses personnes rencontrées au fil de sa carrière et surtout pouvoir être libre de toutes contraintes.

Elle est aidée dans cela par Sony qui la soutient au moins financièrement via une première commande. Haven Studios est ainsi chargé de créer une nouvelle licence qui appartiendra à PlayStation. On suppose que l’on n’est pas prêt d’en voir les premières images mais c’est forcément bon signe de voir le constructeur commencer à réagir face à son rival et ses très nombreuses acquisitions.

On a forcément hâte d’en savoir plus sur ce premier projet qu’on imagine être prévu sur PlayStation 5, ainsi que sur l’équipe qui entoure la fondatrice. A tel point qu’on pardonnerait presque l’utilisation du nom Haven que l’on pensait réservé à Yu et Kay.