Electronic Arts ouvre un nouveau studio pour développer un jeu d’aventure en monde ouvert

On attend des nouvelles d’Electronic Arts durant l’E3 à venir, mais le vrai prochain temps fort de l’éditeur sera lors de l’EA Play Live, qui aura lieu en juillet prochain. De quoi nous laisser voir ce que EA prépare actuellement, même si on ne verra pas tout, puisque l’éditeur continue de grossir ses rangs avec la fondation d’un tout nouveau studio, comme nous l’apprend Gamesindustry.biz.

Un nouveau studio sans nom

EA a donc choisi de placer Kevin Stephens, anciennement vice-président de Monolith Productions, à la tête de ce tout nouveau studio, qui n’a pas encore de nom.

On sait néanmoins qu’il aura pour but de développer un (ou plusieurs) nouveau jeu d’aventure en monde ouvert, ce qui n’a rien d’étonnant étant donné le CV de Kevin Stephens, qui a œuvré sur L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre. Il fête sa réunion avec Samantha Ryan, vice-présidente d’EA qui a aussi été présidente de Monolith à la fin des années 90.

Pour le moment, rien n’est fixé dans le marbre et le studio doit encore trouver ses marques, comme le déclare Samantha Ryan :

« Nous essayons toujours de répondre à des question fondamentales. Quelle taille ? Quels jeux ? A quelle vitesse doit-on grandir ? Kevin et moi savons à quel point les fondations sont importantes dans n’importe quel studio et il va prendre le temps de penser à tout cela. Lorsque vous vous précipitez, vous ne vous laissez pas le temps d’être réfléchi. Pourquoi se presser ? »

Vous l’aurez compris, la première production du studio n’est pas pour tout de suite, et on ne sait même pas s’il sera question d’une nouvelle licence ou d’un jeu complétement inédit.