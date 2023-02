Accueil > Actualités > Amazon Prime Gaming : Baldur’s Gate: Enhanced Edition et 6 autres jeux offerts en mars

C’est désormais devenu un rendez-vous mensuel : Amazon met à disposition plusieurs jeux gratuits pour ses abonnés Amazon Prime tous les mois. Si la plupart du temps, ces titres sont assez méconnus du grand public car ils sont issus de la scène indépendante ou ils datent d’il y a plusieurs années, on trouve parfois quelques bonnes surprises. Et puis, quand c’est « gratuit », ou plutôt en bonus de ce que l’on paye déjà, c’est toujours bon à prendre n’est-ce pas ? Voici les jeux Amazon prime Gaming qui seront offerts au mois de mars 2023.

Tous les jeux gratuits d’Amazon Prime Gaming en mars

Baldur’s Gate 3 vous a fait de l’oeil lors de son passage au dernier State of Play ? Alors vous pourrez vous replonger dans les origines de la saga très prochainement si vous êtes membres Amazon Prime, puisque Baldur’s Gate: Enhanced Edition fait partie de la liste des jeux offerts ce mois-ci. Le RPG sera accessible dès le 2 mars mais il ne sera évidemment pas seul puisqu’il sera accompagné par les titres suivants :

Adios (9 mars)

I am Fish (9 mars)

Faraway 3: Arctic Escape (16 mars)

Book of Demons (23 mars)

Peaky Blinders: Mastermind (23 mars)

City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition (30 mars)

On retrouvera aussi quelques bonus habituels pour les joueurs et joueuses de Valorant ou de League of Legends.