Baldur’s Gate 3 : Le CRPG de Larian Studios sortira le 31 août sur PC, Mac et PS5

En plus d’avoir mis en avant plusieurs titres comme Suicide Squad: Kill the Justice League, Tchia ou encore Resident Evil 4 Remake, le State of Play diffusé hier soir nous a réservé une petite surprise. Prévu pour sortir uniquement sur PC et Mac suite à la fermeture de Stadia, Baldur’s Gate 3 a profité de l’événement pour annoncer qu’il arrivera aussi sur PlayStation 5 le 31 août prochain.

Ketheric Thorm, un grand méchant interprété par J.K. Simmons

Par l’intermédiaire d’un trailer de gameplay particulièrement alléchant, Larian Studios a également saisi l’occasion pour partager de nouvelles informations sur le CRPG. Outre le focus sur Ketheric Thorm, le grand méchant de l’aventure interprété par l’acteur américain J.K. Simmons (Whiplash, Spider-Man…), on a appris que sa version PS5 prendra complètement en charge les fonctionnalités de la DualSense et nous permettra de jouer jusqu’à deux en coopération locale et quatre en ligne au lancement.

Autre annonce, après avoir montré son édition collector lors des Game Awards 2022, le studio belge a dévoilé le contenu de son édition deluxe, 100% dématérialisée et qui sera offerte gratuitement aux joueurs et aux joueuses qui possèdent déjà ou achèteront le jeu dans sa version en accès anticipé d’ici sa sortie. Celle-ci comprendra :

un pack de chansons de barde contenant des musiques de Divinity: Original Sin 2

un thème de dés exclusif

une bourse d’aventurier afin de bien démarrer la partie

la bande originale, l’artbook et les feuilles de personnages au format numérique

72 heures d’accès anticipé à l’Acte 1 du titre (sur PlayStation 5)

des objets inspirés de Divinity: Original Sin 2 dont : Le Masque du métamorphe inspiré par Fane qui permet de changer de race et d’apparence en un instant La Cape du Prince Rouge Le Luth du barde du Calme Plat, un instrument jouable dessiné sur le modèle de celui de Lohse L’Aiguille du hors-la-loi, une dague inspirée de celle de Sebille Le Bicorne du Fauve des Mers, un chapeau basé sur celui du Fauve Les Tableaux de Rivellon, une toute nouvelle collection de peintures des Royaumes Oubliés



Rendez-vous fin août pour enfin découvrir la version 1.0 de Baldur’s Gate 3 sur PC, Mac et PlayStation 5.