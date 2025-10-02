Amazon modifie complètement son service de cloud gaming Luna et mise gros sur l’IA, avec même un Snoop Dogg virtuel

Une bibliothèque qui va évoluer

Jeff Gattis, directeur général d’Amazon Luna, s’est expliqué à propos de cette nouvelle version du service dans un long communiqué justifiant le soi-disant appétit du public pour le cloud gaming, et pour y répondre, Luna devait changer. D’ici la fin de l’année, le service évoluera surtout vers une plateforme dédiée aux « social party games » à jouer en famille et entre amis, ce qui était déjà un peu le cas avec une forte présence des jeux The Jackbox Party sur Luna.

Amazon compte alors introduire « GameNight », qui sera l’endroit où vous retrouverez cette collection de 25 jeux qui sera accessible via votre TV ou votre smartphone. Et pour bien vanter les mérites de cette nouvelle fonctionnalité, Amazon veut mettre en avant le jeu Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, décrit comme « un jeu d’improvisation se déroulant dans une salle d’audience, développé par des humains et alimenté par l’IA, dans lequel les joueurs inventent des personnages scandaleux, racontent des histoires folles, et font tout ce qu’ils peuvent pour défendre leurs témoignages devant le Juge Snoop Dogg. »

Parce que oui, Amazon veut accélérer dans le domaine de l’IA, et il ne s’en cache pas :

« Grâce aux avancées de l’IA et de la technologie cloud, nous voyons apparaître des opportunités pour créer des types de jeux entièrement nouveaux – des expériences qui n’auraient jamais été possibles auparavant. Nous avons un incroyable catalogue de jeux en préparation. Nous sommes impatients de vous les faire découvrir et que vous puissiez apprécier la toute nouvelle version de Luna plus tard dans l’année. »

Heureusement, vous aurez d’autres jeux à découvrir dont des versions remaniées d’Angry Birds, Ticket to Ride ou encore Exploding Kittens. En somme, Amazon veut remplacer vos jeux de société physiques par des équivalents virtuels. Mais pas que, puisque Luna intégrera aussi une bibliothèque de 50 jeux plus « traditionnels », qui sera amenée à évoluer. On y retrouvera par exemple Hogwarts Legacy, Kingdom Come: Deliverance II, et même Indiana Jones et Le Cercle Ancien. Des titres qui seront jouables sur votre TV, mais avec une manette Luna à connecter.

Pas encore de date pour cette nouvelle version du service, si ce n’est qu’elle devrait arriver avant la fin de l’année et ne devrait pas nous demander de payer un surplus dans l’abonnement Prime.