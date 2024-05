Amazon Games et Maverick Games (fondé par des vétérans de Forza Horizon) vont produire un nouveau jeu de course narratif en monde ouvert

Ce n’est pas le bolide qui compte, c’est le pilote

Vu le CV des personnes appartenant au studio (composé de 62 personnes dont beaucoup de vétérans de la licence Forza), Maverick Games développe en toute logique un nouveau jeu de courses. Voire peut-être un peu plus que cela, puisque ce nouveau jeu – qui n’a pas encore de nom – se présente comme un « nouveau jeu de course narratif AAA en monde ouvert », qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Autrement dit, un titre qui vous demandera d’avoir des talents de pilotes, mais qui aura bien droit à une campagne scénarisée.

Mike Brown, ancien directeur créatif de Forza Horizon et aujourd’hui chez Maverick Games, nous en dit plus :

« Nous avons fondé Maverick Games avec une vision précise : créer un studio de développement qui favoriserait un environnement de créativité et de prise de risque. Cette approche permet à notre équipe de produire des projets exceptionnels dont nos joueurs tombent amoureux. En apprenant à connaître l’équipe d’Amazon Games, il est rapidement devenu évident que nous partagions la même philosophie : donner aux développeurs l’espace nécessaire pour innover et créer de nouvelles expériences qui marqueront les joueurs. Sans trop en dévoiler, je dirais que l’équipe ici présente est très enthousiaste à propos de notre jeu et que nous sommes impatients de le partager avec le monde entier. »

C’est Jamie Brittain, co-créateur de la série TV Skins, qui a été appelé pour jouer les scénaristes. Un recrue de choix pour un tel projet, qui va explorer un mélange des genres assez peu vu, comme l’explique Brown :

« De nombreux jeux de course ont un gameplay et un contenu extraordinaires. Mais pour franchir ce cap, pour proposer un jeu que les gens aiment vraiment, nous avons besoin de cette connexion humaine qui donne envie d’encourager les personnages du jeu et de s’attacher à eux. C’est là, je pense, que notre jeu pourra vraiment se différencier des autres titres du genre. »

Aucune date de sortie n’a été précisée pour le moment, mais voilà un projet bien curieux à suivre, surtout pour les amateurs de Forza Horizon.