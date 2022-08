Accueil » Actualités » Alone in the Dark : Le jeu d’horreur culte revient avec un reboot sur PC et nouvelle génération

THQ Nordic n’hésite pas à ramener des vieilles gloires du passé pour leur donner un coup de jeune avec de nouveaux opus. On l’a vu avec la licence Outcast, et maintenant avec Alone in the Dark. C’était l’une des surprises du dernier showcase de l’éditeur, même si ce n’était plus vraiment le cas étant donné que l’information avait fuité un peu plus tôt dans la journée. Toujours est-il que les fans de la première heure de cette licence culte seront ravis d’apprendre son retour.

Retour aux sources ?

Alone in the Dark premier du nom est aujourd’hui considéré comme étant un pilier du jeu vidéo d’horreur. Sans lui, des licences comme Resident Evil ou Silent Hill n’existeraient probablement pas, alors voir revenir cette saga est un petit événement. On ne peut pas dire que le dernier jeu en date avait rendu honneur à la série, mais ce reboot nommé simplement Alone in the Dark compte bien faire mieux.

C’est le studio Pieces Interactive qui va se frotter à cette licence culte. Cette équipe est d’ailleurs habituée au genre de l’horreur, puisqu’on lui doit les licences Amnesia et Soma, deux séries assez appréciées par les mordus d’épouvante.

Autant dire que la dimension horreur sera bien prononcée dans le jeu, même si ce reboot incorporera aussi des combats avec des armes à feu façon Resident Evil. On nous explique que les puzzles et l’explorations resteront cependant au coeur de l’expérience, ce qui devrait en rassurer certains.

Pas si Alone que ça

L’histoire nous emmènera dans le manoir Derceto, qui sera ici un asile psychiatrique, et ce dans les années 1920. Voici le synopsis du jeu :

« Dans le sud des États-Unis durant les années 1920, l’oncle d’Emily Hartwood a disparu. Accompagnée du détective privé Edward Carnby, elle part à sa recherche dans le manoir de Derceto, un asile psychiatrique où rôde… quelque chose. Vous y rencontrerez d’étranges occupants, des royaumes cauchemardesques, de dangereux monstres, et vous lèverez le voile sur une conspiration maléfique. Au croisement entre réalité, mystère et folie, l’aventure qui vous attend risque de mettre à mal vos certitudes. À qui allez-vous faire confiance, qu’allez-vous croire et que ferez-vous ensuite ? »

Cette histoire pourra être vécue avec deux personnages différents, Emily Hartwood ou Edward Carnby. Chaque personnage aura droit à des scène uniques, des conversations différentes avec les PNJ, et quelques endroits qu’on ne visitera qu’avec un protagoniste, et pas l’autre.

Quand sortira Alone in the Dark ?

THQ Nordic nous indique que le jeu est encore en plein développement, et que par conséquent, il ne faut pas l’attendre pour tout de suite. Aucune date n’a été partagée pour le moment, mais il ne faut pas l’attendre avant 2023 au plus tôt.

Tout ce que l’on sait, c’est que le jeu est prévu pour sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.