Embracer ferme le studio Pieces Interactive après l’échec du dernier Alone in the Dark

La purge continue

Il est vrai, Alone in the Dark n’a pas rencontré un franc succès, aussi bien critique (bien que mieux accueilli chez le public que chez la presse) que commercial, et Embracer n’avait pas manqué de le souligner. Mais avec la fin de la restructuration d’Embracer qui se profilait à l’horizon, on osait malgré tout espérer que le studio s’en sorte sans trop perdre de plumes.

Raté, puisque le site officiel de Pieces Interactives annonce aujourd’hui la fin du studio, 17 ans après avoir ouvert ses portes. Il a travaillé comme studio de support pour des groupes comme Koei Tecmo ou Paradox sur une dizaine de projets, puis il a été racheté en 2017 après avoir oeuvré sur la licence Titan Quest, qui reste dans le giron de THQ Nordic. C’est donc le 45ème studio dont Embracer se débarrasse (que ce soit via des reventes ou des fermetures), ce qui est de plus en plus indécent pour ce groupe.