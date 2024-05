Alone in the Dark et Outcast: A New Beginning n’ont pas réalisé les résultats espérés par Embracer

Après tout, Embracer n’a pas réalisé les résultats espérés par Embracer non plus

Dans le dernier bilan de l’entreprise, le PDG de cette dernière fait le point sur tous les jeux sortis au cours du dernier trimestre de l’année fiscale et détaille lesquels ont dépassé les attentes, et lesquels ont été des échecs.

Sans grande surprise, Alone in the Dark et Outcast: A New Beginning font partie des perdants ici. Ils n’ont pas eu le démarrage espérés, comme l’affirme Wingefors.

« Alone in the Dark et Outcast: A New Beginning ont tous deux reçu un accueil positif de la part des utilisateurs, mais un accueil mitigé de la part des critiques et ont finalement obtenu des résultats inférieurs aux attentes de la direction. »

Il faut aussi dire qu’il s’agissait là des titres qui sont sans doute les plus coûteux à produire dans la liste, ce qui explique les attentes plus élevées. Contrairement à un Tomb Raider I-III Remastered, qui a réalisé de bien meilleurs résultats que prévus, à l’image de Deep Rock Galactic Survivor. Pour ce qui est de Star Wars Battlefront Classic Collection, South Park Snow Day et Lightyear Frontier, les chiffres sont en adéquation avec les prévisions.

Ce bilan nous permet aussi de voir que depuis l’annonce de la restructuration du groupe l’an dernier, 4 532 postes ont été supprimés au sein de l’entreprise, si l’on se fie au total des employés en mars 2024. Durant cette même période, Embracer s’est séparé et a fermé 44 studios, tout en annulant 80 projets. Des chiffres aberrants qui n’empêchent pas Wingefors de se réjouir d’avoir enfin trouvé un équilibre entre « la croissance et les revenus » durant cette dernière année noire pour l’industrie.