Alone in the Dark : Le nouvel épisode se montrera à nouveau cette semaine

Enfin une date pour le jeu ?

THQ Nordic sait que ce reboot du jeu d’horreur est très attendu par les fans de la première heure, et c’est pourquoi il aura droit à son propre livestream sous la forme d’un mini-showcase.

L’éditeur nous donne donc rendez-vous pour ce vendredi 26 mai, et autant vous dire qu’il faudra veiller tard, puisque l’émission est programmée pour 2 heures du matin. Vous retrouverez évidemment les informations à propos du jeu sur notre site dans la matinée, car THQ Nordic promet de répondre à certaines des questions les plus demandées autour du titre. Forcément, on pense à sa date de sortie, à moins que le studio conserve cette annonce pour sa conférence en août.

Alone in the Dark sortira à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.