Afro Game Showcase : Le résumé complet de toutes les annonces

Pour rappel, il est possible de revoir le showcase dans on intégralité sur la chaîne Youtube officiel. Avant le lancement des hostilités, la conférence s’est ouverte sur une courte présentation du studio camerounais Kiro’o Games, portée par son fondateur, Olivier Madiba. Ils sont derrière le le très sympathique Aurion.

Vous trouverez ici le résumé complet de toutes les annonces de l’Afro Game Showcase 2026 :

Kalanoro

Sortie : 27 août 2026

: 27 août 2026 Plateforme : PC, PS5, Xbox Series, Switch

: PC, PS5, Xbox Series, Switch Studio : Red Raketa Studio (Madagascar)

Aperçu récemment à l’AG French Direct, Kalanoro s’est de nouveau montré pour l’Afro Game Showcase. Pour rappel, le jeu propose d’explorer Lemuria, de recruter des musiciens lémuriens et d’affronter la sorcière Raneny avec de la plateforme, du combat et une dimension musicale inspirée du folklore malgache.

Go North

Sortie : 28 juillet 2026

: 28 juillet 2026 Plateformes : PC (Steam), Xbox Series X|S

: PC (Steam), Xbox Series X|S Studio : Gazuntype (Nigéria)

Le showcase a permis de confirmer la sortie de Go North au 28 juillet 2026 sur Steam et Xbox Series X|S. Développé par le créateur indépendant nigérian Gazuntype, ce titre se présente comme une aventure narrative et cosy centrée sur l’exploration de labyrinthes. On y incarne Dara, une aventurière partie à la recherche du Dieu du Labyrinthe, capable d’exaucer un vœu à ceux qui parviennent à surmonter toutes les épreuves qui se dressent sur leur route.

Kitty Haven

Sortie : 2026

: 2026 Plateforme : PC

: PC Studio : Mabouya Studio (France)

Kitty Haven est un jeu cosy développé par Mabouya Studio, édité par Abiding Bridge. Il s’agit d’un jeu solo autour des chats où l’on résoudre des énigmes et organiser son propre refuge.

Karmzah

Sortie : TBA

: TBA Plateforme : PC

: PC Studio : Leti Arts (Ghana)

Il s’agit d’un jeu d’action-aventure mettant en scène Karmzah, une guerrière choisie par l’esprit MUZU, dans un monde inspiré par les récits africains. Au programme : des combats frénétiques, des puzzles et de la plateforme dynamique.

Street Boy

Sortie : octobre 2026

: octobre 2026 Plateforme : PC (Steam)

: PC (Steam) Studio : Hemiogenic Interactive (Jamaïque)

Street Boy a également fait partie des projets mis en avant durant le showcase. Cette aventure narrative suit Arlinton, un jeune garçon jamaïcain qui tente d’aider sa communauté tout en protégeant son quartier face à différentes menaces. Inspiré de la culture et du quotidien jamaïcains, le jeu prend place dans Hope Bay, une ville fictive inspiré de Port Antonio. Les activités proposées reposent sur l’entraide, l’exploration et les interactions avec les habitants plutôt que sur les affrontements traditionnels.

The InBetween

Sortie : fin 2026

: fin 2026 Plateforme : PC (Steam)

: PC (Steam) Studio : VCD (Nigéria)

Le studio nigérian VCD a confirmé une sortie prévue pour la fin de l’année 2026 concernant The InBetween. Dans ce Metroidvania en 2D, on incarne Pipit, un jeune garçon confronté à une infection appelée VIR qui ravage le monde souterrain d’Aija . Il faudra ainsi progresser à travers un monde en ruine, affronter de nombreux dangers et faire des choix susceptibles d’influencer le destin du protagoniste ainsi que celui de l’univers qu’il explore.

Odu: Ancestral Nexus

Sortie : fin 2026

: fin 2026 Plateforme : PC (Steam)

: PC (Steam) Studio : Odu Studios (Brésil)

Odu Studios a profité de l’événement pour dévoiler de nouvelles séquences de gameplay de Odu: Ancestral Nexus. Cet Action-RPG inspiré des traditions afro-brésiliennes nous invite à répondre à l’appel des Orixás dans une aventure mêlant spiritualité, identité et futurisme. L’exploration de royaumes spirituels et d’environnements vivants constituera l’un des piliers de cette expérience attendue sur Steam d’ici la fin de l’année 2026.

MathPunk Chronicles

Sortie : 2027

: 2027 Plateforme : PC

: PC Studio : Kiddo Interactive (Maroc)

MathPunk Chronicles est jeu de type puzzle-aventure narratif non violent dans un monde solarpunk où les mathématiques alimentent la réalité. Vous avez pour mission de réparer un univers qui s’effondre dans le “Big Blank” à l’aide de mécaniques logiques intégrées à l’exploration.

Feather’s Edge

Sortie : TBA

: TBA Plateforme : PC

: PC Studio : Clockwork Acorn (Afrique du Sud)

Feather’s Edge est un metroidvania 2D dans lequel vous incarnez Upu, un oiseau guerrier assez fonceur. Le but sera de se frayer un chemin jusqu’au sommet d’une Tour avant que celle-ci ne s’écroule.

Kopno: Blightfall

Sortie : TBA

: TBA Plateforme : PC

: PC Studio : Urar Studio (Tunisie)

À mi-chemin entre le RPG en monde ouvert, le jeu de survie et le city-builder, Kopno: Blightfall nous plonge dans un continent maudit où chaque décision compte. On y incarne l’une des six races jouables et on explore différentes régions, tout en bâtissant et en administrant sa propre colonie.

Rasta Santa

Sortie : TBA

: TBA Plateforme : PC

: PC Studio : Deluxe Studios (Nigéria)

Rasta Santa propose un jeu d’action-plateforme 2D décalé où le Père Noël cache en réalité un policier infiltré. Dans les rues de Lagos, on affronte des réseaux criminels impliqués dans le trafic d’enfants à travers des séquences mêlant combats au corps-à-corps, fusillades et poursuites à haute intensité. Le tout dans un gameplay orienté arcade.

Oh!Ware

Sortie : 2026

: 2026 Plateforme : PC

: PC Studio : Chris Perry (Etats-Unis)

Réinterprétant le célèbre jeu traditionnel africain du Mancala sous la forme d’un roguelike de deck-building, Oh!Ware propose une expérience stratégique où chaque bille placée sur le plateau peut déclencher de puissantes réactions en chaîne. Au fil de parties, il est possible de collecter des billes aux effets élémentaires, des talismans ancestraux et d’affronter des divinités inspirées de la mythologie africaine à travers plusieurs biomes aux dangers évolutifs.

CloserLook VR: Oldways

Sortie : 25 juin 2026 (Meta et Steam VR)

: 25 juin 2026 (Meta et Steam VR) Plateforme : PC (VR)

: PC (VR) Studio : eMedia Interactive (Nigéria)

Seul représentant de la réalité virtuelle de ce Afro Game Showcase, CloserLook VR: Oldways propose une aventure narrative qui nous entraine au cœur d’une université d’Afrique de l’Ouest contemporaine. Dans la peau de Tessy, une étudiante en microbiologie mystérieusement enfermée dans un bâtiment administratif, l’objectif sera d’explorer des lieux secrets, résoudre des énigmes environnementales et mettre au jour une vaste conspiration.

Black Sailors: Bay Of All Saints

Sortie : 2027

: 2027 Plateforme : PC

: PC Studio : Mandinga Games (Brésil)

Black Sailors: Bay Of All Saints est un jeu de tactique au tour par tour dans le Brésil colonial du XVIIIe siècle. On y incarne des personnes réduites en esclavage s’emparant d’un navire pour devenir des pirates et déclarer la guerre à l’oppression coloniale. Le gameplay mise essentiellement sur le timing, le positionnement et l’anticipation.

Des jeux mobiles et indépendants via itch.io

La conférence a également mis en avant des jeux mobiles produits sur le continent Africain, ainsi des jeux indépendant disponibles gratuitement via itch.io (il est également possible de faire un don aux développeurs si vous souhaitez les soutenir). Voici la liste des jeux annoncés durant Afro Game Showcase :

Toys All Race

Sortie : TBA

: TBA Plateforme : Google Play & App Store

: Google Play & App Store Studio : Chroma Pixel Games (Zambie)

Toys All Race est un jeu de course en monde ouvert qui puise son inspiration dans l’ingéniosité des enfants africains, qui transformes des matériaux recyclés en bolides lancés à travers plusieurs environnements. Au-delà de ses compétitions déjantées, le titre met en avant les thèmes de la durabilité et de l’innovation. Par contre, il intègre des fonctionnalités de personnalisation et d’échange d’objets numériques basé sur la technologie blockchain.

Soleil

Sortie : disponible

: disponible Plateforme : itch.io

: itch.io Studio : Digitalkebulan Games (Afrique du Sud)

Dans Soleil, on incarne un jeune héros qui prend les choses en main face aux ravages de la pollution en transformant un vieil aspirateur en sac à dos volant pour nettoyer les cieux. Il s’agit d’un petit jeu d’aventure et de collecte en défilement horizontal qui se distingue par sa direction artistique entièrement réalisée à la main à partir de cartons recyclés.

Riziki

Sortie : disponible

: disponible Plateforme : Google Play & App Store

: Google Play & App Store Studio : WEZA Interactive (Kenya)

Riziki nous invite les joueurs à embarquer dans une aventure rythmique célébrant la richesse des musiques africaines. Guidé par l’esprit Riziki, gardien du rythme, on enchaîne les chansons et mouvements dans une expérience musicale qui met à l’honneur l’héritage culturel de la danse.

Circuit Chakula

Sortie : disponible

: disponible Plateforme : itch.io

: itch.io Studio : Mykiyi (Nigéria)

Dans Circuit Chakula, nous entrons dans la peau d’un réparateur de nuit évoluant dans une métropole africaine futuriste bouleversée par l’arrivée soudaine d’extraterrestres sur Terre. Le jeu mêle aventure, réflexion et ambiance afro lo-fi dans un univers où tradition et haute technologie cohabitent.

Encrypt

Sortie : TBA

: TBA Plateforme : PC

: PC Studio : RetroMuse Studios (Algérie)

Encrypt nous propose de naviguer dans un système d’exploitation corrompu aux airs de Windows 98. Un thriller psychologique qui mise sur l’exploration, une narration mystérieuse et une atmosphère troublante.

Bongoman

Sortie : TBA

: TBA Plateforme : Google Play & App Store

: Google Play & App Store Studio : Mathew Omolo (Kenya)

Bongoman est un jeu de plateforme sur mobiles adapté d’un héros de bande dessiné du Kenya. Créé par James Kamawira, il est décrit comme un héros des rues de l’est de Nairobi. Le titre est actuellement en développement.

Grimoire Limbo

Sortie : disponible

: disponible Plateforme : itch.io

: itch.io Studio : Kaegun et iceblademush2 (Afrique du Sud)

Grimoire Limbo est un roguelite horrifique au tour par tour qui nous entraîne dans les pages d’un grimoire maudit de nécromancien où chaque combat et chaque exploration mettent votre santé mentale à rude épreuve. Le titre se distingue visuellement par une esthétique mêlant illustrations à l’encre gravée en 2D et environnements 3D.

The Lonely Architect

Sortie : disponible

: disponible Plateforme : itch.io

: itch.io Studio : TheArchitect (Nigéria)

The Lonely Architect est un jeu de plateforme en 2D qui explore les tourments intérieurs d’un architecte épuisé, confronté à la solitude et à la pression de son quotidien.

N’oubliez pas mettre en liste de souhaits les jeux qui ont retenu votre attention afin de soutenir les différents studios. L’Afro Game Showcase propose d’ailleurs une page Steam dédiée qui regroupe tous les jeux présents lors du showcase.