Activision-Blizzard : L’Afrique du Sud valide le rachat, une victoire de plus pour Microsoft

Bientôt au tour de la CMA ?

La commission de l’Afrique du Sud a rendu son verdict aujourd’hui même est Microsoft peut pousser un (petit) soupir de soulagement. Le rachat d’Activision-Blizzard n’est en aucun cas contesté dans ce pays, qui ne demande aucune contrepartie à l’entreprise de Brad Smith et qui ne voit donc aucun problème à ce que l’éditeur soit absorbé par Microsoft.

On peut s’attendre à ce que dans les prochains jours, de plus en plus de pays suivent la décision de l’Afrique du Sud, mais il sera surtout essentiel de surveiller la décision de la CMA (Royaume-Uni) et de la Commission européenne, qui sont les deux poids-lourds mondiaux (hors Etats-Unis et Chine) à pouvoir faire basculer le rachat. Si l’on se fie aux dernières avancées du dossier, la CMA pourrait être clémente envers Microsoft et on a du mal à imaginer l’Union Européenne s’opposer au rachat si le Royaume-Uni ne le fait pas. Encore quelques semaines de suspens, sachant qu’il restera aussi la question de la FTC à régler pour Microsoft.