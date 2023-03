Activision-Blizzard : Le Japon approuve à son tour le rachat de l’éditeur par Microsoft

Et une victoire de plus pour Microsoft, une. Tandis que tous les regards sont tournés vers le jugement de la CMA, ainsi que vers celui de la commission européenne, d’autres pays s’intéressent au cas d’Activision-Blizzard. Comme le Japon, qui est forcément très concerné par ce deal même s’il ne s’agit pas là d’un pays qui pourrait vraiment poser problème à Microsoft, étant donné à quel pour le constructeur n’est pas imposé là-bas. Mais de toute façon, Microsoft n’avait vraiment aucun souci à se faire, puisque le Japon se prononce comme étant favorable au rachat.

Une formalité pour Microsoft

Pendant que le Congrès américain se demande pourquoi Sony possède le monopole sur les consoles dites de « haute technologie » (en prenant bien soin d’écarter la Switch), le régulateur japonais donne aujourd’hui son aval concernant le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft.

Un choix tout à fait logique étant donné que sur le marché japonais, Xbox n’a quasiment aucune présence, que ce soit sur le marché des consoles ou du cloud. Ce qui veut donc dire que ce n’est pas ce rachat qui pourrait bousculer les choses, si ce n’est faire un tout petit peu plus exister Microsoft sur le sol japonais. Le deal n’est donc pas du tout un problème dans le rapport de force actuel.

C’est une bonne nouvelle pour Brad Smith et ses équipes, même si ces derniers sont bien plus intéressés par la décision de la CMA, qui pourrait peut-être tourner en leur faveur.