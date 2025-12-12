Ace Combat 8: Wings of Theve s’envolera sur PC, PS5 et Xbox Series en 2026

Fendez les cieux et tissez des liens avec l’équipage

Comme on pouvait s’y attendre de la part de cette saga, Ace Combat 8: Wings of Theve aura un côté très Top Gun dans l’âme. On incarnera ici un pilote qui se retrouve sur un vieux porte-avions, l’Endurance, qui est en quelque sorte l’un des derniers bastions de votre nation à la dérive après l’invasion éclair de la République du Sotoa. Vous serez affublé d’un sobriquet durant votre vie sur le navire, « Wings of Theve », qui fait référence à la capitale de votre chez-vous, et qui a une lourde connotation. Il faudra donc bien remplir votre rôle pour mériter ce surnom.

Project ACES n’a pas révélé trop de détails concernant ce nouveau jeu, si ce n’est que la campagne promet d’être aussi vivante dans votre cockpit qu’en dehors. Entre chaque mission, vous tisserez des liens avec vos compagnons de fortune, tandis que chaque bataille promet d’être exaltante, avec une bande-son qui devrait encore une fois régaler les oreilles.

Ace Combat 8: Wings of Theve est prévu sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series, dans le courant de l’année 2026.