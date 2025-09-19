Absolum : Le prochain beat’em up de Dotemu est décortiqué dans une grosse vidéo de gameplay

Le beat’em up de l’année ?

Dotemu a publié une vidéo d’une grande utilité pour mieux cerner le concept d’Absolum. On y voit notamment les quatre personnages jouables en action, avec Galandra, Karl, Cider et Brome, qui disposeront chacun d’un gameplay très différent avec plusieurs builds possibles à essayer, même si le but sera toujours de déstabiliser les ennemis pour renverser leur garde et les fracasser avec un coup très puissant.

La vidéo fait également point sur l’univers du jeu, même si l’on sera avant tout là pour la castagne, que ce soit en solo ou en duo. Et si vous jouez seuls, vous pourrez aussi payer des mercenaires pour rejoindre votre combat afin de ne pas partir à l’aventure sans alliés. Le jeu aura même la particularité de nous donner des montures, qui pourront nous aider en combat.

Absolum est prévu sur PC, PS4, PS5 et Switch dès le 9 octobre prochain.