Abandoned n’est pas le vrai nom du jeu selon Blue Box Game Studios

Depuis son officialisation en avril dernier, Abandoned a énormément fait parler de lui et pas forcément pour de bonnes raisons. Rumeurs sur de potentiels liens avec Hideo Kojima, communication bancale, lancement avorté de son application il y a quelques semaines, le jeu de survie horrifique de Blue Box Game Studios enchaîne les frasques au point que des joueurs et des joueuses commencent sérieusement à se demander si tout ce battage médiatique n’est pas voulu pour être une immense farce.

Et l’information qui va suivre risque de renforcer davantage l’intérêt de cette théorie puisque, selon la FAQ disponible sur le site officiel de l’entreprise qui a été mise à jour, on apprend désormais que Abandoned est « un nom de code » et que le vrai nom du jeu « sera annoncé lors de la diffusion de sa première séquence de gameplay. »

Une production annoncée trop tôt. Vraiment ?

Bien entendu, inutile d’espérer en savoir plus pour le moment. Toujours d’après la rubrique FAQ, les développeurs expliquent ceci : « Abandoned a été annoncé trop tôt. De plus, l’engouement qu’il a suscité s’est avéré plus important que prévu et nous avons donc dû le peaufiner encore plus. Même maintenant, le jeu n’est pas prêt pour être montré au public. » Il va donc encore falloir prendre son mal en patience.

Abandoned vise une sortie en exclusivité sur PlayStation 5 pour le courant de l’année 2022 et son Prologue devrait être disponible « prochainement » sans plus de précisions.