Hideo Kojima répond enfin aux rumeurs autour d’Abandoned, qu’il trouve ennuyantes

On approche enfin de l’épilogue d’Abandoned. On ne fonde plus trop « d’espoir » sur le fait que le jeu sorte un jeu, tant tout ce qui l’entoure sentait l’arnaque à plein nez, ce qui a été confirmé par de multiples enquêtes sur Blue Box Game Studios et son représetant, le fameux Hasan Kahraman. Mais on attendait tout de même que Hideo Kojima, impliqué bien malgré dans toute cette affaire, prenne la parole et donne son point de vue sur le sujet. C’est désormais chose faite puisqu’il a évoqué le sujet lors du dernier numéro de Brain Structure, son propre podcast (rapporté par VGC).

Kojima est aussi lassé que nous de cette histoire

Aux côtés de son compère de toujours Geoff Keighley, Kojima est revenu sur le phénomène de plus en plus croissant autour des rumeurs dans le milieu du jeu vidéo, qui ne cessent de se propager.

L’occasion pour lui de parler du cas Abandoned, puisque de nombreuses personnes ont pensé que le créateur japonais était impliqué dans la chose. Ce qui n’était pas du tout le cas, mais même encore maintenant, des gens semblent le penser, comme Kojima le confirme :

« Les utilisateurs n’arrêtaient pas de m’envoyer des photos de ce « Hasan ». Ils m’envoient encore des montages et de images en deepfake, genre vingt par jour, c’est vraiment très ennuyant. »

Si des personnes ont pu penser cela, c’est parce que Hideo Kojima nous avait fait le coup lors de la promotion du dernier Metal Gear Solid, en inventant une personne de toutes pièces ainsi que le faux studio Moby Dick :

« Quand nous avons fait ce truc avec Moby Dick, tu [en parlant à Geoff Keighley] était dans la combine, et c’était plutôt amusant, mais les gens devraient savoir que je n’aurais pas fait deux fois la même chose. Je n’ai jamais parlé avec Hasan, le jeu n’est pas encore sorti. Je ne pense pas qu’il puisse faire ou dire grand-chose à ce stade. Mais s’il sort le jeu, les gens comprendront peut-être, alors peut-être qu’il devrait se dépêcher de le sortir. »

Le message est passé, et on peut maintenant mettre toute cette histoire derrière nous, sauf si Hasan Kahraman décide lui aussi de sortir de son silence.