Abandoned, un nouveau jeu d’horreur annoncé en exclusivité sur PS5

Sony n’a pas attendu le prochain State of Play pour présenter l’une de ses prochaines exclusivités pour sa PS5. Cette fois-ci, elle nous provient de Blue Box Games Studios, avec un jeu d’horreur nommé Abandoned, qui nous montre ici ses images photoréalistes dans son premier teaser centré sur les décors.

Perdu dans la forêt

On nous promet donc une expérience cinématographique à nous glacer le sang, avec un titre en vue à la première personne qui tournera en 4K et 60 fps. Le jeu nous fera suivre l’histoire de Jason Longfield, qui se réveillera dans la forêt que l’on peut voir suite à son kidnapping. Il devra alors trouver la raison de sa présence ici et s’échapper de ce sinistre endroit.

Côté gameplay, l’expérience se voudra réaliste, avec par exemple des armes au rythme de tir lent, où chaque balle va compter. Le studio nous donnera un aperçu plus complet du gameplay dans une nouvelle vidéo qui sera disponible prochainement.

Et histoire de calmer certaines théories, Abandoned n’est pas le prochain jeu produit par Hideo Kojima. Avec ce trailer au style P.T. et le manque d’informations autour du studio, certains ont pensé que Kojima se cachait une nouvelle fois sous une fausse identité pour jouer la surprise, mais ce n’est apparemment pas le cas.

Le studio a d’ailleurs publié un communiqué pour écarter définitivement ces rumeurs, en disant n’avoir aucun lien avec Hideo Kojima, et qu’il s’agit tout simplement de leur premier gros titre après avoir aidé d’autres studios sur différents projets.

Abandoned est prévu en exclusivité sur PS5 pour la fin d’année 2021.