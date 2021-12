Abandoned : Hasan Kahraman s’excuse et donne des nouvelles, tout en appelant au calme

Abandoned est un jeu qui aura marqué l’actualité de 2021, bien malgré lui, alors qu’on ne sait presque rien du titre. Sujet à de nombreuses controverses, le jeu de Blue Box Games Studio fait une dernière fois parler de lui cette année afin de donner quelques nouvelles, tandis que Hasan Kahraman demande un peu de calme face au harcèlement qui touche l’équipe en charge du projet.

Le prologue pour début 2022 ?

Tech Demo will be available inside the Realtime Experience app. A notification will be send once the patch is ready. pic.twitter.com/UhGsKWjGYe — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) December 25, 2021

Dans un premier post de blog diffusé sur le site officiel du jeu, Blue Box Games Studio revient rapidement sur cette année et sur le reveal du projet, tout en précisant ce qui va arriver par la suite.

Le studio reconnait avoir annoncé le jeu trop tôt et ne pas avoir réussi à atteindre les deadlines qu’il s’était fixé. C’est avec ces erreurs en tête que le studio veut maintenant mieux maîtriser sa communication, et forcément, cela passe par faire un peu plus profil bas.

L’année 2022 débutera par une démo technique qui sera rendue publique via l’application du jeu, et qui permettra de voir comment la DualSense est gérée. On nous prévient également que le prologue pourrait sortir durant le premier trimestre de l’année.

Un appel au calme et à la fin des théories

Ppl really need to calm down.. the toxicty is really creating a lot of pressure and stress. I get it you are pissed, but we’re working hard to deliver something you can enjoy. And that takes time. Sorry but this had to be said.. — Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) December 26, 2021

Au delà de ces nouvelles, Hasan Kahraman a tenu une nouvelle fois à s’excuser sur Twitter, tout en demandant aux internautes de calmer leurs ardeurs :

« Les gens ont vraiment besoin de se calmer… La toxicité crée beaucoup de pression et de stress. Je comprends que vous soyez énervés, mais nous travaillons vraiment très dur pour sortir quelque chose que vous pourrez apprécier. Et cela prend du temps. Désolé, cela devait être dit… […] Si vous vous sentez arnaqués ou quoi que ce soit, je suis profondément, profondément désolé pour ça. Ce n’était pas mon intention et je ne cherchais pas à ce que tout cela arrive. Tout ce que je demande à tout le monde c’est de se détendre, de rester calme, et juste d’attendre. Le jeu arrive je vous le promets, mais patientez. »

Il répond aussi aux critiques sur les assets utilisées par le teaser diffusé en avril, en justifiant que le jeu en lui-même est créé entièrement par le studio, et que cette vidéo n’était pas représentative du produit final.

Il rappelle aussi que les attentes envers le titre doivent baisser d’un cran, étant donné que certains pensent encore que tout ceci cache un gros studio, comme Kojima (non, vraiment, il faut arrêter d’y croire là) :

« Et oui, Blue Box et moi sommes indépendants et vous ne devriez pas vous attendre à un AAA. Revoyez vos attentes. Oui bien entendu, nous voulons faire les choses à notre façon, et effectivement, nous ne les avons pas bien fait mais nous travaillons dessus. »

Et pour celles et ceux qui défendent mordicus que Sony tire les ficelles, non. Hasan Kahraman rappelle dans un tweet en réponse à quelqu’un se posant la question que Sony n’a rien à voir dans le projet :

« Sony donne aussi son support envers les indépendants. Ils n’ont rien à voir avec l’application, c’est notre erreur et nous voulons la réparer. Et cela prend du temps. »

Bref, espérons que 2022 calme un peu les théories du complot et que l’équipe puisse retrouver une certaine forme de sérénité pour continuer à développer le jeu, après tant d’erreurs de communication.