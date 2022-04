Abandoned : Blue Box Games dément les rumeurs sur l’annulation du jeu

Abandoned aura marquée l’année 2021, mais sans doute pas pour les bonnes raisons. Le jeu d’horreur a été la cible de nombreuses attaques suite à des maladresses de communication, qui valent aujourd’hui à Blue Box Games Studios une réputation des plus discutables. Et alors qu’une énième promesse vient de tomber à l’eau, à savoir celle de l’annonce du Prologue du jeu pour le premier trimestre de l’année 2022, certaines personnes ont commencé à se demander si le projet n’était pas simplement tombé à l’eau, ce que le studio dément aujourd’hui.

Pas d’annulation en vue (pour l’instant ?)

Our response to the Cancellation rumours: pic.twitter.com/EuiY8Squ52 — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) March 31, 2022

Depuis quelques jours, quelques personnes ont pointé du doigt le fait que Blue Box Game avait commencé à supprimé de nombreux tweets faisant étant du planning entourant le jeu, de quoi laisser craindre que le studio faisait le ménage avant de disparaitre silencieusement.

Mais face aux rumeurs d’annulation du jeu qui commençaient à avoir de plus en plus d’écho, le studio a pris la parole pour clarifier tout cela :

« Récemment, nous avons été bombardé de requêtes et de questions concernant l’état du développement pour Abandoned. Par rapport à ces dernières rumeurs déclarant qu’Abandoned avait été annulé, notre réponse est que ces rumeurs sont fausses. Nous travaillons sur le reveal du jeu via la Realtime Experience en plus du Prologue. Cela était prévu pour le premier trimestre 2022, mais malheureusement nous n’étions pas prêt puisque nous avions sous-estimé le temps de développement dans notre feuille de route. C’est pourquoi nous avons retardé le reveal et la sortie de Abandoned: Prologue. Nous sortirons ce dernier lorsqu’il sera stable, bon, et prêt. »

L’attente commence donc à être longue pour celles et ceux qui restent curieux de découvrir Abandoned, mais il faudra encore un peu plus patienter.