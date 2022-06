Abandoned : Une grosse enquête révèle que le jeu n’existe pas, et dresse le portrait d’un créateur inquiétant

Abandoned était un peu comme le feuilleton de l’été en 2021, tant les rumeurs à son sujet allaient dans tous les sens, avec des rebondissements qui ont fait le bonheur des amateurs de théories. Entre celles et ceux qui croyaient dur comme fer que Kojima était derrière cette fumisterie, et d’autres qui pensaient qu’il s’agissait simplement d’un petit studio maladroit qui avait du mal à bien communiquer, Abandoned s’est fait connaître par tout le monde. Mais depuis quelque temps, c’est le silence radio, et GameSpot a mené l’enquête sur le projet, avant d’en conclure que Abandoned n’est finalement qu’une chimère.

Tout n’était qu’écran de fumée

Le site révèle alors qu’au cours de ces derniers mois, l’idée derrière le projet n’a pas cessé de changer. Le jeu parlait alors d’intelligence artificielle très évoluée et dangereuse, puis de vampires, ensuite de cultes, avant de revenir au survival-horror classique. Tout ça montre en réalité que Hasan Kahraman, développeur principal sur le jeu, ne sait pas du tout où il va, mais c’est loin d’être le pire ici.

GameSpot indique aussi qu’il n’existe aucune preuve concrète de l’existence du jeu. Les sources du site mentionne qu’il n’y a pas de jeu derrière cette histoire, tout simplement parce que Kahraman attendrait des investissement pour produire le prologue jouable, qui est lui aussi très loin d’aboutir.

Le site s’est alors penché sur Blue Blox Studios, et a bien eu la confirmation qu’il a été créé en 2015 avec 10 personnes, mais que le statut de l’entreprise n’a pas été mis à jour depuis, alors que Kahraman a indiqué que 50 personnes travaillait sur Abandoned, en comptant les travailleurs externes.

Hasan Kahraman, portrait d’un homme ambigu et inquiétant

Mais là où l’enquête a vraiment progressé, c’est lorsque GameSpot a découvert l’existence d’une chat room privé en ligne, où il serait possible de trouver des informations sur Kahraman.

Ce groupe de fans était censé recevoir des images exclusives du jeu, que Kahraman aurait lui-même choisi en les invitant, basant ses choix sur les recherches qu’avaient effectué ces fans. Oui, on bascule presque dans le glauque, surtout lorsque l’on sait qu’un enfant de 12 ans faisait apparemment partie du groupe, qui aurait d’ailleurs menacé de se suicider, sans que Kahraman n’intervienne.

Ce groupe s’était alors juré de ne rien révéler au reste du monde, en signant même une sorte de contrat de non-divulgation, dont GameSpot a obtenu une copie. Et lorsque l’un des fans s’opposait au créateur, c’était le ban assuré, ou alors Kahraman créait un nouveau groupe. Il est alors décrit comme ayant une humeur très changeante, s’énervant lorsqu’on lui demandait des nouvelles des avancées, avant qu’il ne s’excuse pour son comportement.

GameSpot révèle même qu’il aurait cherché à avoir une relation professionnelle et amoureuse en même temps avec l’une des personnes du groupe, en promettant de la payer une fois le travail terminé. Ce qui n’est pas arrivé, entraînant alors leur « rupture ». Il aurait aussi tenté de faire un deal avec un autre membre en payant ce dernier pour qu’il stocke des copies physiques du jeu aux Etats-Unis, avant que le deal tombe à l’eau, après que le fan en question ait partagé son adresse personnelle. Quand on vous dit qu’on vire dans le glauque.

Mais pour satisfaire son audience, Hasan Kahraman dévoilait parfois des petits indices sur le développement. Enfin, des faux. L’enquête raconte alors qu’il aurait publié un soi-disant fichier audio enregistré au studio qu’il aurait ensuite partagé. Dans ce fichier audio, que l’on peut trouver aujourd’hui sur YouTube, on y retrouve du texte en japonais qui est en réalité traduit de manière approximative par Google Traduction, et qui, pour Kahraman, n’avait pour but que de surfer sur la théorie Kojima. Le créateur a ensuite nié cette fuite, et aurait tout fait pour trouver quel membre du groupe a fait leaker ce fichier.

Et lorsqu’il parle de ses « partenaires », comme Nuare Studio ou Geoff Keighley (le jeu devait se montrer à la Gamescom l’année passée), ce n’est pas en de très bons termes, puisqu’il les qualifie « d’escrocs ». Vous noterez l’ironie ici.

Abandoned ne sortira jamais, circulez

Le site apprend aussi que le groupe voit Kahraman passer ses journées à jouer à d’autres jeux, et que ce dernier aurait fini par avouer qu’Abandoned n’est pas en développement. Seul le prologue jouable le serait, pour attirer les investisseurs.

Et avec la longue histoire de projets abandonnés de Kahraman, difficile d’y voir autre chose qu’une escroquerie pour le premier investisseur qui aurait la folie de se lancer dans l’aventure. On vous encourage à lire l’article complet de GameSpot pour avoir plus de détails.

En bref, Abandoned ne semble être qu’une gigantesque farce, loin d’être drôle tant le portrait de Hasan Kahraman semble lunaire. On ne pourra donc que vous conseillez d’arrêter de l’attendre, d’arrêter les théories avec Kojima, et de rester loin de toute cette affaire, qui verse de plus en plus dans l’arnaque.