Abandoned : Hasan Kahraman revient sur le lancement de l’application, qu’il qualifie de désastre

Dire que le lancement de l’application liée à Abandoned ne s’est pas lancée sans accroc est un doux euphémisme. Après des semaines de retard, l’application a une nouvelle fois fait faux bond à la communauté le 10 août dernier, avant d’être finalement lancée le 13 août, seulement avec un teaser de quelques secondes révélant la même chose qu’un gif paru sur le compte Twitter du studio trois jours avant. Un lancement très décrié pour un jeu qui a obtenu beaucoup plus d’attention que prévu, ce qui pèse visiblement sur Hasan Kahraman, le créateur du projet, qui s’est confié à NME le temps d’une interview riche en révélations.

Pas de Kojima derrière

S’il était encore nécessaire de le préciser une nouvelle fois, non, Abandoned n’est pas lié à Kojima selon NME, ni à Silent Hill ou Metal Gear. NME a pu en apprendre plus via des informations inédites partagées par Hasan Kahraman, qui réaffirme une nouvelle fois que son titre n’a rien à voir avec Kojima, en revenant sur les posts Twitter du créateurs japonais qui avaient causé de la confusion auprès de certains :

« Il y a quelques jours, Hideo Kojima a posté sur Twitter une figurine de lui-même où il était debout avec une bouche cousue sur une boite bleue et il était vraiment vague avec cela. A cause de ça, plein de gens ont pensé qu’il travaillait sur notre application Realtime Experience. C’était après le report, et il a dit « Je veux changer quelques images sur le trailer, mais tout le monde doit rester calme ». Je pense que c’était sa manière de gérer toute la folie, de dire à tout le monde de se calmer, mais en dehors de ça, nous ne travaillons pas avec Kojima. »

Histoire de clarifier certaines théories, il est aussi revenu sur celle liée à l’image floutée montrant le visage d’un homme avec un cache-oeil, que les gens ont interprété comme une référence à Metal Gear Solid :

« Le cache-oeil. Tout le monde l’a immédiatement relié à Solid Snake. Mais je me disais : « Les gens pensent que c’est Silent Hill, alors cela n’aurait aucun sens qu’ils relient ça à Solid Snake ». Je dois admettre que c’était une grosse erreur. »

Une déclaration sans doute un peu naïve, mais qui montre à quel point Blue Box Games Studios ne savait pas dans quel battage médiatique il s’engouffrait. Hasan Kahraman déclare alors que le visage en question a été créé avec le MetaHuman Creator de l’Unreal Engine 5, et qu’il représente le méchant du jeu.

Un lancement catastrophique et une équipe démoralisée

Il est ensuite revenu plus précisément sur le lancement raté de l’application :

« Cela a été un vrai désastre. Les gens sont vraiment déçus. Nous avons du couper certaines images du teaser et je savais que ce n’était pas une bonne idée d’utiliser les mêmes images que nous avions sur Twitter pour les mettre là, parce que c’est juste quatre secondes de vidéo et ça ne dit pas grand chose. Mais nous avions besoin de le faire parce que les gens voulaient un patch n’est-ce pas ? C’était notre première priorité – de sortir le patch parce que nous allons ajouter du contenu plus tard. »

Il revient alors sur les soucis rencontrés le 10 août, mentionnant les problèmes que lui et son équipe (ainsi que des freelances) ont rencontré sur l’Unreal Engine 5. Mais plus que tout, il admet être déprimé par la situation et les commentaires reçus :

« Les équipes de Blue Box, et aussi les freelances qui travaillent avec nous, ils ne se sentent pas confortable à l’idée de montrer leur visage en ce moment. Ce n’est pas marrant d’être étiqueté en tant qu’arnaqueurs vous savez ? Alors ouai, c’est la raison pour laquelle les gens ne se sentent pas à l’aise pour montrer leur visage ou dire qu’ils sont impliqué dans Abandoned. Je suis vraiment déprimé en ce moment. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger. Le plus gros détail qui me touche est que les gens nous voient comme des arnaqueurs. C’est vraiment le gros truc qui me blesse. Parce que ce n’est pas du tout mon intention vous savez ? »

Après de telles déclarations, difficile de voir autre chose qu’un homme qui a un peu trop joué avec le mystère, et qui le regrette. Evidemment, on ne pourra jamais empêcher les théoriciens de l’extrême de dire que toute cette interview fait partie du grand complot, mais même si c’était le cas (et vraiment, non) on pourra au moins tous se mettre d’accord sur le fait que simuler la détresse d’un studio et de ses employés serait d’un extrême mauvais gout.

Car Abandoned reste pour Kahraman un projet excitant, à son échelle. Il ne s’agit pas d’un jeu d’horreur à proprement parler, mais plus d’un jeu de survie, centré autour d’une mécanique inédite qui va modifier le gameplay selon l’état physique et mental du héros. Le créateur nous promet que le Cinematic Trailer arrive bientôt, mais ne veut pas donner de date pour ne pas décevoir à nouveau. Il visait la Gamescom, qui débutera la semaine prochaine, mais étant donné le peu de temps qu’il reste, il ne veut rien promettre.

Attendons donc sagement Abandoned pour ce qu’il est, en mettant de côté les théories, avec peut-être plus d’informations dans les prochains jours.