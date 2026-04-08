2XKO veut prouver qu’il n’est pas mort, avec une feuille de route bien remplie pour le reste de cette année

3 champions mystérieux au programme

Riot avait déjà affirmé il y a quelques semaines que le support de 2XKO n’allait pas être stoppé malgré la situation actuelle, et il le prouve aujourd’hui avec une feuille de route qui se montre effectivement bien remplie.

Une roadmap déjà entamée avec le lancement des versions consoles en janvier, avant l’arrivée ce mois-ci d’un nouveau personnage jouable, Akali, présenté il y a quelques jours. Une mise à jour proposera aussi un mode duo local ainsi que de nouveaux skins, tandis que Senna arrivera un peu plus tard cette année avec d’autres nouveautés et des événements estivaux au programme.

On a également la confirmation qu’en dehors d’Akali et Senna, 3 nouveaux champions sont prévus cette année, même si Riot ne veut pas encore révéler leur identité. Tous ces ajouts de contenus seront accompagnés de mises à jour d’équilibrage, et évidemment, le jeu aura une forte présence sur la scène de l’esport cette année en étant au programme des différentes déclinaisons de l’EVO. En bref, Riot veut faire passer le message suivant : non, 2XKO n’a pas déjà dit son dernier mot.

2XKO est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.