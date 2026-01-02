Le jeu de combat free-to-play 2XKO sortira sur PS5 et Xbox Series le 20 janvier

Caitlyn dégainera sans doute à la même date

Cette bourde aura vite été rectifiée par Riot Games, mais Internet est allé trop vite pour le studio. Sur Bluesky, l’utilisateur Nabil Mehari a repéré la diffusion de cette bande-annonce et a pu la reposter avant que le studio se rende compte de son erreur. On peut donc voir via cette vidéo que les portages PS5 et Xbox Series de 2XKO sont maintenant prévus pour le 20 janvier prochain. Le trailer devrait sans doute être rediffusé dans la semaine, de manière un peu plus officielle cette fois.

Hopefully this works better without any random notifications, but here's the actual trailer for 2XKO's console launch. — Nabil Mehari (@neoxon.bsky.social) 2025-12-30T21:58:00.181Z

C’est probablement à cette date que la nouvelle saison du jeu débutera elle aussi, avec l’arrivée d’un nouveau personnage. On connaît son identité depuis le mois dernier puisqu’il s’agit de Caitlyn, dont des premières images avaient été révélées lors des derniers Game Awards.

2XKO est pour l’instant uniquement disponible sur PC en free-to-play.