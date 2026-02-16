Malgré les licenciements, Riot veut améliorer 2XKO et s’attarde sur les changements prévus et les nouveaux personnages
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
2XKO aurait pu connaître un lancement plus joyeux. Riot ne s’est même pas laissé plus de trois semaines après le lancement de son jeu pour tirer les premières conclusions, l’amenant à licencier près de la moitié de l’équipe en charge du projet. Une décision qui est toujours difficile à avaler aujourd’hui, et qui pose beaucoup de questions sur l’avenir du jeu. Alors Shaun Rivera, réalisateur sur 2XKO, a voulu s’attarder sur ce qui arrivera prochainement en jeu, sans doute dans l’idée de détourner notre attention sur la situation actuelle chez Riot.
Les deux prochains personnages déjà en action
Riot ne veut pas s’épancher plus que cela sur les récents licenciements et préfère plutôt rassurer la communauté sur l’avenir de 2XKO. Même si l’équipe se voit amputée d’un grand nombre de talents, elle œuvre toujours sur la feuille de route du jeu.
Cela commence par le mode coopération en local, qui reste une priorité au sein du studio avec un prototype qui est en train d’être testé. Pas encore de date pour cette fonctionnalité, mais Riot nous fait comprendre que c’est pour bientôt. Autre urgence, les équilibrages, qui devraient arriver peu à peu afin que certains champions puissent mieux briller.
De plus, Riot réaffirme son engagement à propos des compétitions à venir, dont le planning ne change pas pour le moment. L’équipe entend également corriger quelques bugs comme ceux concernant la recherche de matchs classés, et les problèmes de déchirement d’écran (screen tearing), surtout sur console.
Et pour nous indiquer que le jeu continuera à tracer sa route malgré les récents événements, Riot offre des extraits de gameplay concernant les deux prochains personnages à rejoindre le casting. 2XKO acceuillera tout d’abord Akali avant de mettre en avant Senna dans une future saison. Pas plus de détails pour le moment, si ce n’est ces aperçus de gameplay.
2XKO est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 07/10/2025