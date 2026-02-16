Malgré les licenciements, Riot veut améliorer 2XKO et s’attarde sur les changements prévus et les nouveaux personnages

Les deux prochains personnages déjà en action

Riot ne veut pas s’épancher plus que cela sur les récents licenciements et préfère plutôt rassurer la communauté sur l’avenir de 2XKO. Même si l’équipe se voit amputée d’un grand nombre de talents, elle œuvre toujours sur la feuille de route du jeu.

Cela commence par le mode coopération en local, qui reste une priorité au sein du studio avec un prototype qui est en train d’être testé. Pas encore de date pour cette fonctionnalité, mais Riot nous fait comprendre que c’est pour bientôt. Autre urgence, les équilibrages, qui devraient arriver peu à peu afin que certains champions puissent mieux briller.

De plus, Riot réaffirme son engagement à propos des compétitions à venir, dont le planning ne change pas pour le moment. L’équipe entend également corriger quelques bugs comme ceux concernant la recherche de matchs classés, et les problèmes de déchirement d’écran (screen tearing), surtout sur console.

Et pour nous indiquer que le jeu continuera à tracer sa route malgré les récents événements, Riot offre des extraits de gameplay concernant les deux prochains personnages à rejoindre le casting. 2XKO acceuillera tout d’abord Akali avant de mettre en avant Senna dans une future saison. Pas plus de détails pour le moment, si ce n’est ces aperçus de gameplay.

2XKO est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.