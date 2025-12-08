2XKO sera disponible sur PS5 et Xbox Series dès le mois de janvier

Une version console très attendue

On aurait pu craindre que 2XKO n’arrive pas sur consoles avant la fin de son accès anticipé, mais Riot Games a heureusement décidé de faire autrement. Dans un nouveau billet de blog, le studio annonce ainsi que 2XKO sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series dès le mois de janvier 2026. Quand exactement, ça, on ne le sait pas encore, mais il est déjà possible d’ajouter le titre dans sa wishlist sur le Microsoft Store et le PlayStation Store.

Cela coïncidera sans doute avec l’arrivée de la saison 1 du jeu, et donc d’un nouveau personnage. Cette saison introduira également le Frame Perfect, un pack de skins spécial pensé pour financer des cagnottes de tournois autour du jeu :

« Pour la Saison 1, nous lançons également Frame Perfect : un ensemble de skins sur le thème de la compétition, dont une partie des bénéfices sera reversée aux organisateurs de tournois du monde entier. Cela permettra notamment de financer les cagnottes et de couvrir les coûts de production des futurs événements 2XKO. Cet ensemble sera disponible à l’achat dans la boutique 2XKO pendant toute la Saison 1, et nous prévoyons de le proposer à nouveau à l’occasion de chaque Major. »

L’arrivée du jeu sur consoles devrait en tout cas l’aider à se faire un peu plus connaître, et donc agrandir la communauté des tournois, même si la scène du versus fighting est déjà bien au courant de son existence.