2XKO sera disponible sur PS5 et Xbox Series dès le mois de janvier

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

C’est un lancement relativement discret qu’est en train d’effectuer 2XKO, et ce malgré la puissance marketing de la licence League of Legends. Il faut dire que le jeu est d’abord sorti en accès anticipé via un launcher dédié, ce qui n’est pas idéal pour aller chercher un large public, même en tant que free-to-play. Cela devrait changer dès le début de l’année prochaine, avec l’arrivée de versions consoles pour le jeu de combat.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de 2XKO
2XKO
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 07/10/2025

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

2XKO : Une nouvelle cinématique vient fêter le lancement de l’accès anticipé du jeu, et révèle un nouveau champion

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO : Une nouvelle cinématique vient fêter le lancement de l’accès anticipé du jeu, et révèle un nouveau champion

2XKO : Le jeu de combat complète son casting de base avec le mignon mais redoutable Teemo

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO : Le jeu de combat complète son casting de base avec le mignon mais redoutable Teemo

2XKO : Le jeu de combat League of Legends sortira en accès anticipé début octobre

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO : Le jeu de combat League of Legends sortira en accès anticipé début octobre

2XKO ajoute Blitzcrank à son roster, juste avant la sortie de sa bêta

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO ajoute Blitzcrank à son roster, juste avant la sortie de sa bêta
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

YS Net réagit à un faux trailer de Shenmue 4, qui était en réalité généré à l’aide d’IA
Image d\'illustration pour l\'article : YS Net réagit à un faux trailer de Shenmue 4, qui était en réalité généré à l’aide d’IA
2XKO sera disponible sur PS5 et Xbox Series dès le mois de janvier
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO sera disponible sur PS5 et Xbox Series dès le mois de janvier
Katsuhiro Harada, pilier de la série Tekken, quittera Bandai Namco à la fin de l’année
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Katsuhiro Harada, pilier de la série Tekken, quittera Bandai Namco à la fin de l’année
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 décembre (Skate Story, Unbeatable, Terminator 2D: No Fate…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 décembre (Skate Story, Unbeatable, Terminator 2D: No Fate…)
Débrief’ : Netflix rachète Warner Bros, résumé PC Gaming Show, nouveaux Total War
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Netflix rachète Warner Bros, résumé PC Gaming Show, nouveaux Total War
Magic The Gathering, petit retour sur l’extension Avatar le dernier maître de l’air
Image d\'illustration pour l\'article : Magic The Gathering, petit retour sur l’extension Avatar le dernier maître de l’air
EA Sports FC 26 dévoile l’événement Joga Bonito
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile l’événement Joga Bonito
Dungeons of DUSK : un dungeon crawler au tour par tour reprenant l’univers du FPS rétro annoncé sur consoles, PC et mobiles pour 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Dungeons of DUSK : un dungeon crawler au tour par tour reprenant l’univers du FPS rétro annoncé sur consoles, PC et mobiles pour 2026
Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile un nouveau trailer introduisant les Dark Angels et le Primarque Lion El’Johnson
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile un nouveau trailer introduisant les Dark Angels et le Primarque Lion El’Johnson
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.8 du jeu (Le Dahlia, retard de la version 4.0…)
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.8 du jeu (Le Dahlia, retard de la version 4.0…)
Geek Days Winter 2025 : Programme, invités, prix, Clair Obscur… Tout savoir sur l’événement
Image d\'illustration pour l\'article : Geek Days Winter 2025 : Programme, invités, prix, Clair Obscur… Tout savoir sur l’événement
Prime Gaming : Lego 2K Drive, Deus Ex: Mankind Divided… Voici les jeux compris dans l’abonnement en décembre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Prime Gaming : Lego 2K Drive, Deus Ex: Mankind Divided… Voici les jeux compris dans l’abonnement en décembre
When Sirens Fall Silent annoncé, un thriller psychologique qui mélange True Detective et L.A. Noire
pc
Image d\'illustration pour l\'article : When Sirens Fall Silent annoncé, un thriller psychologique qui mélange True Detective et L.A. Noire
Carmageddon: Rogue Shift – le jeu de course action des années 90 revient sur les pistes avec un nouvel opus
Image d\'illustration pour l\'article : Carmageddon: Rogue Shift – le jeu de course action des années 90 revient sur les pistes avec un nouvel opus
Netflix annonce le rachat de Warner Bros après d’ultimes négociations, pour 82,7 milliards de dollars
Image d\'illustration pour l\'article : Netflix annonce le rachat de Warner Bros après d’ultimes négociations, pour 82,7 milliards de dollars
Liquid Swords, studio fondé par le directeur créatif de Just Cause, dévoile son premier jeu, Samson: A Tyndalston Story
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Liquid Swords, studio fondé par le directeur créatif de Just Cause, dévoile son premier jeu, Samson: A Tyndalston Story
Starship Troopers : Ultimate Bug War! – un FPS rétro annoncé sur PC et consoles pour 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Starship Troopers : Ultimate Bug War! – un FPS rétro annoncé sur PC et consoles pour 2026
Romeo is a Dead Man : Le prochain jeu de Suda51 s’ajoute à la longue liste des sorties du mois de février 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Romeo is a Dead Man : Le prochain jeu de Suda51 s’ajoute à la longue liste des sorties du mois de février 2026
Splitgate 2 sera relancé le 17 décembre, mais sous un autre nom, Splitgate: Arena Reloaded
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Splitgate 2 sera relancé le 17 décembre, mais sous un autre nom, Splitgate: Arena Reloaded
Cairn : Après un report, l’ascension débutera finalement au mois de janvier
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Cairn : Après un report, l’ascension débutera finalement au mois de janvier
Springs, Eternal : Le studio derrière Gone Home et Tacoma revient avec un nouveau jeu narratif à l’ambiance pesante
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Springs, Eternal : Le studio derrière Gone Home et Tacoma revient avec un nouveau jeu narratif à l’ambiance pesante
Le metroidvania MIO: Memories in Orbit sortira au tout début de l’année 2026
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le metroidvania MIO: Memories in Orbit sortira au tout début de l’année 2026
SOL Shogunate : Incarnez une rônin de l’espace dans ce nouvel action-RPG intrigant
pc
Image d\'illustration pour l\'article : SOL Shogunate : Incarnez une rônin de l’espace dans ce nouvel action-RPG intrigant
ARC Raiders est le jeu le plus recherché sur Google cette année, voici le top 10
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : ARC Raiders est le jeu le plus recherché sur Google cette année, voici le top 10