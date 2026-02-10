Riot réduit drastiquement l’équipe en charge de 2XKO, le jeu de combat n’a pas réalisé les chiffres attendus

Riot semble déclarer forfait bien rapidement

Lancer un jeu service est plus compliqué que jamais, et les premières semaines de mise en service sont déterminantes. Pour autant, on ne s’attendait pas à ce que Riot sonne la sonnette d’alarme aussi vite pour 2XKO, quelques jours après son lancement, alors que ce dernier était tout de même loin d’être catastrophique. Pourtant, l’entreprise a annoncé hier soir qu’elle réduisait la taille de l’équipe en charge du jeu de combat.

Une manière plus élégante que de dire que près de 80 personnes avaient été licenciées du jour au lendemain, soit presque la moitié de l’équipe, selon une source du site Game Developer. Certaines personnes concernées pourront se réorienter au sein de l’entreprise.

Tom Cannon, producteur du jeu, explique que les chiffres n’étaient pas suffisants pour que l’équipe reste aussi massive sur le projet :

« Je tiens à vous préciser que cette décision n’a pas été prise à la légère. Lors de notre passage du PC aux consoles, nous avons constaté des tendances constantes dans la manière dont les joueurs interagissent avec 2XKO. Le jeu a su trouver un écho auprès d’une communauté de joueurs passionnés, mais la dynamique globale n’a pas atteint le niveau nécessaire pour soutenir une équipe de cette taille sur le long terme. Avec une équipe plus restreinte, nous allons nous concentrer sur l’amélioration du jeu et apporter des modifications essentielles, notamment en tenant compte de vos nombreuses demandes. Nous vous présenterons prochainement nos plans à ce sujet. »

Une décision brutale et surtout très rapide, qui intervient alors que le jeu doit consolider son public en marge des compétitions sportives. Compétitions qui sont d’ailleurs tout de même prévues malgré cette annonce, même si l’avenir du jeu interroge.