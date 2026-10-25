14 conseils pour bien débuter sur Aniimo

Ces conseils s’adressent à celles et ceux qui découvrent le jeu de Pawprint Studio et se sentent un peu submergés par ses systèmes : capture, Enrichissement, œufs, talents, camping-car, événements… Tous ne méritent pas la même attention au départ. Certains peuvent attendre, d’autres rapportent des ressources chaque jour pour peu qu’on pense à y passer. Bien sûr, si vous avez déjà quelques heures de compteur, ce guide de débutant est un peu moins pertinent. Pour les nouveaux venus, bonne lecture !

Investissez dans votre starter, Hélion ou Lunara

Le starter que l’on doit choisir pendant le tutoriel, Hélion ou Lunara, est l’un des meilleurs atouts de votre début de partie. Souvent polyvalent et largement assez fort pour tenir les premières dizaines d’heures, il mérite que vous lui consacriez vos ressources sans hésiter. D’autres Aniimo deviendront plus intéressants à terme, c’est vrai (et encore ?). En attendant, garder des matériaux pour un remplaçant hypothétique ralentit surtout votre progression. Oh, et si vous êtes (vraiment) au début du jeu et que vous hésitez entre les deux, on vous aide à faire votre choix entre Hélion ou Lunara.

Laissez-vous porter par les quêtes

Inutile de chasser le dernier Aniimo prismana ou un Aniimo étincelant pour aller plus vite. Pas au début. Suivre les quêtes principales rapporte déjà beaucoup de récompenses, et le jeu présente ses systèmes dans un ordre logique. Plus loin, certaines quêtes principales demandent un niveau, un titre et une progression minimale de l’Entraînement d’élite avant de se débloquer. Les titres s’obtiennent en réussissant les examens de promotion du Dr Lewis, dont toutes les réponses figurent justement dans notre guide dédié.

Suivez l’Entraînement d’élite

Le prochain conseil suit la même logique que les examens du Dr Lewis, puisque L’Entraînement d’élite fonctionne un peu comme une deuxième ligne de quêtes. Il fixe des objectifs précis (capturer, explorer, battre un Alpha, terminer des quêtes annexes) et récompense chacun d’eux en Scintille, Crédits et objets. Chaque objectif rapporte aussi des points d’entraînement. Certains paliers donnent des récompenses rares, dont des Aniipods à capture garantie. Pensez à ouvrir le menu régulièrement : les récompenses ne se récupèrent pas toutes seules.

Composez une équipe équilibrée

Une équipe efficace dans Aniimo mélange les éléments et les rôles. Le jeu compte cinq rôles, affichés sur la fiche de chaque Aniimo : DPS, Rupture, Soutien, Régén et Soin. Un groupe où tout le monde partage le même rôle n’est évidemment pas le plus optimal. Peut-être pas en début de jeu, mais une fois que vous ferez des duels plus costauds, il faut penser aux synergies.

Visez au minimum un Aniimo qui fait des dégâts, et si possible, un spécialiste de la Rupture. Plus tard, prenez un soigneur et variez les éléments autour : Eau, Glace, Feu… Certains Aniimo couvrent deux rôles à la fois, ce qui libère une place pour un autre profil.

Apprenez les forces et faiblesses des éléments

Aniimo repose sur neuf éléments, et une attaque sur un élément vulnérable inflige 1,6 fois plus de dégâts, contre 0,625 fois sur un élément qui résiste. Aucune immunité n’existe, et la plupart des éléments résistent à eux-mêmes. La table complète des « contre types » se consulte d’ailleurs dans le menu « Aider » mais il y a la logique habituelle des jeux du même style : le feu prime sur l’élément plante alors que l’eau sera meilleure que le feu, etc… Avant d’affronter un Aniimo Alpha, cliquez sur son icône sur la carte : elle indique les éléments les plus efficaces contre lui. Attention aux Aniimo à double élément et aux formes prismana, qui peuvent ajouter un élément et changer les faiblesses d’une créature.

Débloquez les talents de votre personnage

Votre personnage progresse aussi. Ses talents apportent des bonus ou des capacités supplémentaires en combat, comme soigner l’une de ses créatures ou augmenter la barre d’étourdissement d’un ennemi. Certains débloquent aussi l’achat d’Aniipods plus efficaces en boutique ou des capacités à utiliser en combat ou en exploration. Les talents se débloquent avec des Bulletins. Vous en obtenez en réussissant vos promotions et, surtout, en terminant les quêtes annexes, les petites « histoires » secondaires liées directement aux Aniimo. C’est une bonne raison de ne pas les ignorer.

Capturez tout ce qui bouge

Lancez vos Aniipods sur tout ce qui bouge, sans compter. Les Aniipods classiques et les Aniipods pro ne manquent jamais longtemps, notamment grâce au Logis. Chaque capture fait aussi avancer la Progression de collection de la zone, nécessaire pour obtenir ses Badges de collection.

Approchez les Aniimo par derrière : l’attaque surprise augmente nettement les chances de capture. En revanche, gardez toujours en réserve quelques Aniipods à capture garantie, les Ultra, pour les Aniimo Alpha, qui ne laissent qu’une tentative. Attention tout de même à ne pas en abuser car la ressource est rare, donc faites-le uniquement pour votre première capture de l’Alpha ou si vous en avez toujours besoin, et gardez en quelques-unes en cas d’apparition plus tard d’un plus rare.

Explorez la carte et activez les Branches

Explorer chaque zone : entre la possibilité de se téléportation rapidement, les coffres et autres ressources, l’exploration est particulièrement récompensée dans le jeu. Activer une Branche révèle les Floraisons des environs et ajoute à la carte les informations de la zone. Pour justement trouver ces coffres et autres Aniimo rares, notre carte interactive d’Aniimo recense d’ailleurs les meilleurs maps actuellement disponibles.

Ramassez les coffres et l’Ambre lumin

Pendant l’exploration, ramassez ce qui se trouve sur votre chemin. Inutile de viser 100 % dès le premier passage, mais un coffre ou un dépôt d’Ambre lumin en vue mérite toujours le détour. L’Ambre lumin sert à imprégner les Branches, ce qui augmente les chances de capture et le nombre d’Enrichissements possibles dans la zone. Elle permet aussi de changer la météo, qui attire les Aniimo en forme prismana, et d’augmenter le taux d’Éclatan.

Enrichissez les Floraisons chaque jour

L’Enrichissement des Floraisons attire des Aniimo, et c’est l’offrande choisie qui détermine leur type. Un Fragment d’eau, par exemple, attire un Aniimo de type Eau. Il faut d’abord obtenir le Badge de collection bronze de la zone. Vous disposez de 3 chances d’enrichissement gratuites par jour, sur 15 au maximum. Elles ne s’accumulent pas : utilisez-les dès que possible.

Faites éclore vos œufs dans un Éclorateur

Les œufs s’obtiennent un peu partout, et les faire éclore reste un moyen simple d’agrandir votre collection. Déposez-les dans un Éclorateur d’avant-poste (ou dans votre Logis). Le compte à rebours s’écoule en temps réel, même hors ligne, et l’un des emplacements est réservé aux œufs de qualité supérieure. À la longue, faire éclore chaque œuf de faible rareté devient fastidieux. Lancez au moins les œufs légendaires et de qualité supérieure dès que vous les obtenez.

Passez au Logis tous les jours

Même si le housing ne vous attire pas, passez au Logis chaque jour. Vous y récoltez les ressources produites par vos Aniimo, récupérez des Aniipods et avancez sur ses missions, à votre rythme. Les Aniimo qui ne vous servent pas en combat peuvent y travailler à votre place.

Connectez-vous quotidiennement

Une connexion tous les jours suffit à récupérer les bonus de connexion et à remplir les missions quotidiennes, rapides à boucler. Elle fait aussi progresser le Manuel du compagnon, le battle pass d’Aniimo, dont la gratuite donne déjà des récompenses. Profitez-en pour vérifier la Messagerie : les récompenses des codes cadeaux Aniimo y arrivent, et elles n’y restent pas éternellement.

Surveillez les événements et fouillez les menus

Le menu Événements mérite un coup d’œil régulier. Certains événements offrent un Aniimo prismana au choix ou un Aniimo légendaire, et leur durée est limitée. Les menus d’Aniimo sont malheureusement nombreux. Prenez quelques minutes pour les parcourir: une récompense oubliée ou un système passé inaperçu s’y cache souvent. Vous trouverez d’ailleurs des astuces pour les événements sur notre guide complet du jeu.