Pour Mark Darrah, ex-BioWare, EA pourrait tout à fait revendre Mass Effect et Dragon Age

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Derrière le coût humain déplorable de la fermeture de BioWare, on retrouve aussi des fans qui doivent dire au revoir aux deux licences majeures que sont Mass Effect et Dragon Age. Se dire que ces séries vont désormais dormir dans un placard métaphorique de l’éditeur pendant des années et des années sans que personne ne travaille dessus est un crève-cœur pour bon nombre de fans. Mais selon Mark Darrah, ancienne figure importante de BioWare, EA pourrait laisser ces licences survivre en les revendant.

mass effect
Le Mass Effect 5 qui ne verra jamais le jour // Source : BioWare

Licences dormantes ou à vendre ?

Mark Darrah a quitté BioWare en 2021, mais l’ex-producteur a toujours quelque chose à dire sur son ancienne maison, à plus forte raison quand celle-ci ferme ses portes. Sur sa chaîne YouTube personnelle (via une vidéo rapportée par IGN), il est revenu sur la fermeture du studio en abordant le point des licences possédées par celui-ci, ou plutôt par EA. Car c’est bien Electronic Arts qui a encore un pouvoir de vie ou de mort sur Mass Effect et Dragon Age, même s’il ne semble plus vouloir s’en occuper pour le moment. Alors pourrait-il les confier à quelqu’un d’autre ? Selon Mark Darrah, oui, même si les chances sont minces :

« EA détient les licences. Ils possèdent Dragon Age, Mass Effect et Jade Empire […]  Maintenant, personne ne travaille sur un jeu BioWare au sein d’EA, et il est fort probable que cela ne soit plus jamais le cas, ce qui pourrait inciter EA à revendre ces licences. Mais cela pourrait tout aussi bien les pousser à les effacer de leur mémoire et à les enterrer dans les archives. »

Il précise que, toujours selon lui, EA est actuellement dans une période de rationalisation des coûts, mais lorsque le moment sera venu de chercher de nouvelles sources de revenus, revendre ces licences serait une hypothèse viable.

Même si la situation chez BioWare est catastrophique depuis des années et qu’EA licencie tous les ans, l’éditeur doit surtout éponger une dette colossale accentuée par le rachat de l’entreprise par un consortium mené par le gouvernement d’Arabie saoudite, ce qui permet de mieux comprendre pourquoi toute cette restructuration est en cours. À voir si revendre ces licences lui permettrait de grapiller un peu d’argent ou si l’éditeur souhaite les conserver, juste au cas où une nouvelle opportunité se présenterait des plusieurs années. Après tout, il faut bien toucher les royalties de la série Mass Effect commandée par Amazon Prime Video.

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