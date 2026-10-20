Carnaval Prismana Abondance de veine Aniimo : comment obtenir les Prismanas en cette fin de saison 1.0 ?

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Depuis le début de la première saison d’Aniimo, Abondance de veine est l’un des événements qui vous permet de capturer un exemplaire Prismana d’une créature. Cette variante d’Aniimo les rend très différents, aux couleurs de type arc-en-ciel, mais les obtenir vous demandera à la fois de la patience et de la méthode. On vous explique tout ce qu’il faut faire pour obtenir les différents Prismana de la première vague si vous ne les avez pas tous obtenus, puisqu’ils sont tous présents en même temps cette fois.

Aniimo
Carnaval Prismana d'Octobre 2026 dans Aniimo // Source : ActuGaming

Où trouver les Prismanas de la semaine du 19 au 26 octobre ?

Les quatre Prismanas précédemment débloqués sont de retour tous ensemble durant cette semaine de clôture de cette première vague d’Aniimo Prismanas. Voici nos guides au cas où vous ne les auriez pas trouvé.

Malosabre

Le premier Prismana de cette vague était Malosabre (éléments Glace et Lumière). Montez le niveau d’enrichissement de la région concernée sur le site de Floraison pour déclencher l’apparition du Prismana un peu plus loin 200 m au sud-ouest (voir notre carte ci-dessous). On vous recommande de le capturer avec un Cube étincelant pour en plus bénéficier d’une variante Etincelante.

  • Région concernée : Crête des crocs
  • Niveau conseillé : 30-35

Méliflore

Le second Prismana de cette liste est un Méliflore Prismana, un Aniimo de Soutien. Montez le niveau d’enrichissement de la région concernée sur le site de Floraison pour déclencher l’apparition du Prismana un peu plus loin (environ 400 m au sud-est – voir notre carte ci-dessous). On vous recommande là aussi de la capturer avec un Cube étincelant pour en prime bénéficier d’une variante Etincelante.

  • Région concernée : Bois

Coléobée

Le troisième Prismana de la vague était un Coléobée Prismana (#057), un Aniimo de type DPS (Terre et Obscurité). Montez le niveau d’enrichissement de la région concernée sur le site de Floraison (X = -862 ; Y = 1547) pour déclencher l’apparition du Prismana un peu plus loin (environ 350 m au nord-ouest, aux coordonnées X = -1149 ; Y = 1742 – voir notre carte ci-dessous).

  • Région concernée : Vallée de Béryl
  • Niveau conseillé : 40-47

Inferlupin

Enfin, le dernier Prismana est un Inferlupin Prismana (# 004) de niveau 40, un Aniimo de type RUPTURE (éléments Obscurité et Feu). Cette fois encore, utilisez la même méthode qui marche. Montez le niveau d’enrichissement de la région concernée sur le site de Floraison (X = -1205 ; Y = 698) pour déclencher l’apparition du Prismana un peu plus loin (environ 390 m au nord, aux coordonnées X = -1277 ; Y = 1079 – voir notre carte ci-dessous).

Vous pouvez même gagner quelques secondes en vous téléportant à la Branche des Plaines Venteuses au nord de votre position. On vous recommande une fois de plus de la capturer avec un Cube étincelant pour en prime bénéficier d’une variante Etincelante.

  • Région concernée : Champs de Cumulaine
  • Niveau conseillé : 5 à 15

Si vous ne savez plus comment procéder, regardez notre guide juste ci-dessous pour vous rafaîchir la mémoire.

Comment déclencher l’apparition d’un Prismana ?

Un Prismana est un Aniimo à l’apparence vraiment différente des autres de son espèce, très rares, type arc-en-ciel. Ils apparaissent essentiellement lors d’un changement météorologique entraînant un Flux Prismana. En général, chaque région de la carte dispose de son Prismana, mais d’autres peuvent apparaître lors d’événements ou grâce à des oeufs spécifiques. Pour forcer leur apparition, vous pouvez utiliser les sites de Floraison, ces tiges herbeuses magiques présentes en au moins un à deux exemplaires par région. Un conseil : si le jeu vous dit qu’un Prismana est apparu, foncez, car son maintien n’est pas garanti sur une longue durée et le voir revenir vous prendra sûrement du temps.

Voici comment déclencher le Flux Prismana en détail :

  • Changer la météo :
    • Obtenez un badge d’argent dans la région pour pouvoir agir sur la météo. Utilisez un cristal Prismana pour déclencher un Flux Prismana dans la limite de 3 par jour.
  • Enrichissement de Floraison :
    • Pour pouvoir enrichir un site de Floraison, vous devrez d’abord obligatoirement obtenir le badge de bronze de la région concernée, en récoltant la plupart du temps 40% des Aniimo de la région. Faites attention, certaines variantes d’Aniimo déjà connus n’apparaissant pas en « Nouv. », vous pourriez passer à côté de certains.
    • Une fois ceci fait, vous pouvez déclencher l’enrichissement de la zone dans le menu dédié (1 recharge gratuite par jour) sinon utilisez les essences de veine pour y accéder. Vous pouvez obtenir ces essences via les boutiques du jeu ou différentes missions. Vous pouvez même infuser l’enrichissement pour provoquer l’apparition de certains types d’Aniimo. Cela provoquera une apparition massive d’Aniimo pendant 3 minutes seulement.
    • On vous recommande d’utiliser les Culbuton à lancer pour ramasser deux paquets de 10 Aniimo et ainsi aller plus vite que Aniipod par Aniipod, en assurant en plus la capture garantie. Ils sont disponibles à l’achat chez Joff pour 200 000 crédits.
    • Une fois le lot capturé, libérez l’énergie Prismatique de la Floraison pour faire monter le niveau de l’énergie Prismatique. Quand le taux parvient à « Plein », vous êtes assuré de déclencher un Flux Prismana.

Notez quelques astuces qui vous aideront dans votre chasse :

  • Parfois, vous obtiendrez un coup de chance lors d’une capture. Cela vous confèrera 0,6% de chance de déclencher un Flux Prismana à chaque fois.
  • Vous pouvez accélérer l’apparition massive des Aniimo avec les Fruits de veine plutôt que l’Essence de veine.
  • Ne tuez pas ou n’affrontez pas les Aniimo, il suffit ici de les capturer. Pensez à les faire analyser au Terminal de recherche ensuite.

Cette semaine marquait la fin de la première vague d’Aniimo Prismana, restez connecté pour les prochaines vagues à venir, notamment avec la mise à jour 1.1 du 29 octobre prochain. Retrouvez tous nos autres guides sur Aniimo sur notre page dédiée.

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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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