Des vétérans de Larian, CD Projekt Red ou encore Bungie réagissent à la fermeture de BioWare

Le genre du RPG occidental perd un grand studio

À commencer par Swen Vincke, PDG de Larian (Baldur’s Gate 3), studio qui a repris la saga Baldur’s Gate après les deux premiers épisodes justement chapeautés par BioWare :

« Ce n’est pas quelque chose que j’imaginais voir se produire un jour. Larian et Bioware ont entamé leurs trajectoires dans l’industrie du jeu vidéo en même temps et BioWare a ouvert la voie en rendant les RPG très populaires. Il est presque inimaginable que nous entrions maintenant dans une ère où le nom de BioWare ne figurera plus dans les discussions sur les futurs RPG. Quelle perte pour nous tous. Merci pour tous les jeux. Merci pour les nombreuses heures de jeu. Merci pour toutes les histoires. Vous pouvez être sacrément fiers de ce que vous avez accompli. J’espère que vous retomberez tous sur vos pieds. »

Michał Nowakowski, qui gère CD Projekt Red, rappelle que le studio polonais a collaboré par le passé avec BioWare, ce dernier l’ayant aidé sur le premier jeu The Witcher :

« BioWare a eu une place énorme dans l’histoire de CDPR. Nous nous sommes liés d’amitié avec eux lors de la localisation et de la vente des jeux Baldur’s Gate en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. Et plus tard, ils nous ont été d’une grande aide en nous prêtant leur moteur pour The Witcher 1, en partageant leur sagesse et même en nous offrant un emplacement à leur stand à l’E3. J’ai eu le plaisir de leur rendre visite à plusieurs reprises à Edmonton et aussi de les accueillir dans notre bureau de Varsovie. Très triste pour les personnes touchées, mais aussi triste de voir une marque légendaire sombrer. C’est une triste journée pour l’industrie du jeu vidéo. »

Autre figure importante de CD Projekt Red, Paweł Sasko affirme de son côté que les deux premiers Baldur’s Gate l’ont en quelque sorte mené jusqu’à cette industrie. Brian Fargo, qui gère le studio inXile (Clockwork Revolution), se souvient lui aussi des débuts de BioWare :

« Je me souviens de l’époque où BioWare était un petit studio qui développait Shattered Steel pour nous chez Interplay. Nous avions vu leur potentiel, et ils ont ensuite créé Baldur’s Gate 1 et 2 pour devenir de vraies légendes. C’est une triste journée, en effet. Mes pensées accompagnent tous ceux qui sont là-bas aujourd’hui. »

Même Ed Boon (NetherRealm) y est allé de son petit mot, au même titre que Thomas Puha (Remedy) ou encore Josh Deane (Bungie). Laissons le mot de la fin à Michael Gamble, qui travaillait sur le prochain Mass Effect :