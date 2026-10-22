Le DLC de Katana Zero n’est pas mort malgré les années d’attente, il est même plus gros que prévu

Un DLC aux allures de suite

Askiisoft a une bonne excuse pour tout ce retard accumulé autour du DLC de Katana Zero. Pensée initialement comme un sympathique cadeau envers tous les possesseurs du jeu, l’extension n’a cessé de gagner en ambition au fil du temps, au point de devenir presque une suite à part entière, si l’on en croit son développeur qui a confirmé sur les réseaux sociaux que le DLC est toujours vivant :

« Salut à tous ! Je travaille toujours d’arrache-pied sur le DLC de Katana ZERO. On l’a rendu plus gros. Il a la taille d’une vraie suite complète, avec une bande-son avec plus de 30 nouvelles chansons. Davantage d’informations arriveront prochainement. Merci pour votre soutien ! »

On devrait donc avoir droit à un DLC sacrément ambitieux, qui, on le rappelle, est encore prévu comme étant gratuit, du moins si l’on se fie aux propos d’Askiisoft l’année dernière à ce sujet. Ce qui serait un beau cadeau, à défaut d’être vraiment rentable pour le développeur.

Katana Zero est encore disponible sur PC, Switch et Xbox One.