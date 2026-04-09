11 bit studios éditera Crop, un nouveau jeu de farming qui lorgne vers le thriller plutôt que vers l’aspect cozy

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La Triple-I Initiative a permis de mettre en avant de nombreux jeux intéressants chapeautés par des studios indépendants qui recevaient l’aide de grosses entreprises. C’est le cas du studio Carbonara Games, qui ne nous vient pas d’Italie contrairement à ce que son nom laisse penser, mais de Norvège. Pour Crop, son premier jeu, il s’est allié à 11 bit studios (Frostpunk, The Alters), qui va l’aider à donner vie à ce projet pour le moins étonnant.

Crop

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