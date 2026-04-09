11 bit studios éditera Crop, un nouveau jeu de farming qui lorgne vers le thriller plutôt que vers l’aspect cozy

La mort est dans le pré

Lorsqu’un jeu nous demande de nous occuper d’une ferme et de nos plantations, on a l’habitude que l’ambiance soit décontractée et que les paysages soient ensoleillés. Crop n’ira pas sur ce terrain-là. Il garde bien l’aspect qui consiste à gérer vos ressources sur votre parcelle de terre, mais il nous plonge dans un thriller pour le moins perturbant, avec une météo des plus maussades.

Votre but sera alors de nourrir tant bien que mal un village qui est victime d’une grande famine et qui est coupé du monde pour une raison que vous ignorez. Vous devrez alors enquêter sur ce qu’il se passe tout en n’oubliant pas de vous occuper de votre ferme, même si des choses étranges et perturbantes se passent là-bas, avec des cadavres qui ne sont pas toujours ceux des animaux locaux. Vous l’aurez compris, Crop n’est pas le jeu cozy dans lequel on peut uniquement s’occuper de faire pousser du blé.

Crop sera disponible sur PC via Steam à une date encore inconnue pour le moment.