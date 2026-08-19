10 jeux vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra, dont Persona 5 Tactica et les jeux Toy Story
Les jeux du mois d’août du PlayStation Plus Extra et Premium viennent de débarquer au sein du catalogue, nous laissant ainsi voir quels titres font leurs baluchons pour se préparer à quitter le service en septembre. Ce sont 10 jeux qui sont au programme, dont certains qui s’apprêtent à être remplacés par de nouvelles versions.
La liste des départs du PlayStation Plus Extra et Premium
Vous n’avez donc plus que jusqu’au 15 septembre prochain pour profiter de la sélection ci-dessous sur le PlayStation Plus Extra et Premium. On remarque le retrait de Persona 5 Tactica, mais aussi celui de plusieurs épisodes de Shadowrun.
Sale temps pour les RPG tactiques, mais les plus nostalgiques regretteront également de voir Toy Story 2 et 3 être aussi écartés du PlayStation Plus Premium. Sans doute pour mieux nous vendre Toy Story: Retro Roundup!, compilation dans laquelle on les retrouvera dans des versions remises au goût du jour (surtout Toy Story 3), et qui sortira le 15 octobre prochain. Malin. D’autant plus que les versions plus anciennes des jeux pourraient être complètement retirées des boutiques en ligne, si l’on en croit la page Xbox concernant Toy Story 3 (selon Push Square), qui mentionne un retrait dès le 29 septembre.
Voici la liste des jeux qui vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra et Premium :
- Madden NFL 26
- Persona 5 Tactica
- Romance of The Three Kingdoms XIII
- Toukiden 2
- Bubsy: The Woolies Strike Back
- Toy Story 2
- Toy Story 3
- Shadowrun Returns
- Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut
- Shadowrun: Hong Kong – Extended