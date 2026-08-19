10 jeux vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra, dont Persona 5 Tactica et les jeux Toy Story

La liste des départs du PlayStation Plus Extra et Premium

Vous n’avez donc plus que jusqu’au 15 septembre prochain pour profiter de la sélection ci-dessous sur le PlayStation Plus Extra et Premium. On remarque le retrait de Persona 5 Tactica, mais aussi celui de plusieurs épisodes de Shadowrun.

Sale temps pour les RPG tactiques, mais les plus nostalgiques regretteront également de voir Toy Story 2 et 3 être aussi écartés du PlayStation Plus Premium. Sans doute pour mieux nous vendre Toy Story: Retro Roundup!, compilation dans laquelle on les retrouvera dans des versions remises au goût du jour (surtout Toy Story 3), et qui sortira le 15 octobre prochain. Malin. D’autant plus que les versions plus anciennes des jeux pourraient être complètement retirées des boutiques en ligne, si l’on en croit la page Xbox concernant Toy Story 3 (selon Push Square), qui mentionne un retrait dès le 29 septembre.

Voici la liste des jeux qui vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra et Premium :