007 First Light vient de dépasser les 4 millions d’exemplaires vendus

En attendant l’annonce Switch 2

Avancé par beaucoup comme le candidat au GOTY 2026, 007 First Light est a minima une excellente expérience d’action-infiltration rendant honneur à la licence. Le succès que le jeu et son développeur IO Interactive est donc total et vient de franchir une barre impressionnante en moins de trois mois.

Ce 20 août, le studio danois nous annonce en effet le cap franchi des 4 millions d’exemplaires vendus pour son adaptation des aventures d’un James Bond jeune. De quoi offrir de belles perspectives encore puisqu’une feuille de route, qui a déjà livré sa première salve de contenu additionnel garantit d’offrir un suivi.

Il reste aussi à voir débarquer le titre sur Switch 2, et la date ne devrait plus tarder à être partagée puisque la Gamescom arrive et l’information devait paraître durant l’été. Quelle que soit la fenêtre de sortie, on s’imagine donc facilement que ça participera à atteindre, qui sait, les 007 millions.

007 First Light est déjà disponible sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series.