007 First Light vient de dépasser les 4 millions d’exemplaires vendus

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James Bond rayonne sur consoles et PC avec un très bon 007 First Light, particulièrement bien reçu par le public. En un peu plus d’une semaine, il avait en effet réussi à atteindre les 2,7 millions, une sacrée performance. Le titre d’IO Interactive n’a cependant pas terminé son ascension, loin de là, puisqu’un nouveau cap a été franchi.

007 First Light // Source : IO Interactive

En attendant l’annonce Switch 2

Avancé par beaucoup comme le candidat au GOTY 2026, 007 First Light est a minima une excellente expérience d’action-infiltration rendant honneur à la licence. Le succès que le jeu et son développeur IO Interactive est donc total et vient de franchir une barre impressionnante en moins de trois mois.

007 first light 4 millions 1

007 First Light dépasse les 4 millions de ventes // Source : IO Interactive

Ce 20 août, le studio danois nous annonce en effet le cap franchi des 4 millions d’exemplaires vendus pour son adaptation des aventures d’un James Bond jeune. De quoi offrir de belles perspectives encore puisqu’une feuille de route, qui a déjà livré sa première salve de contenu additionnel garantit d’offrir un suivi.

Il reste aussi à voir débarquer le titre sur Switch 2, et la date ne devrait plus tarder à être partagée puisque la Gamescom arrive et l’information devait paraître durant l’été. Quelle que soit la fenêtre de sortie, on s’imagine donc facilement que ça participera à atteindre, qui sait, les 007 millions.

007 First Light est déjà disponible sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de 007 First Light
007 First Light
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Date de sortie : 27/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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