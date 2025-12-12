Saros, le prochain jeu de tir de Housemarque, décale sa sortie au 30 avril 2026 en dévoilant un nouveau trailer d’histoire et de gameplay

Les Soltari mis à rude épreuve

On le sait depuis le départ, Saros a pour base narrative l’échouage d’un équipage Soltari sur la planète Carcosa. Face à une étrange éclipse liée à une sorte de boucle temporelle, Arjun Devraj, un de ces membres et personnage principal, va tout tenter pour tenir une promesse qu’il s’est faite. Malheureusement, le coût semble lourd.

Le dernier trailer diffusé par Housemarque compte en effet miser sur l’histoire du jeu et les relations entre les différents membres de l’équipage, étant fortement atteints psychologiquement par la situation et cette mystérieuse planète sur laquelle ils sont piégés. Quelques images de gameplay viennent compléter le tableau, et ça sent toujours aussi bon d’un point de vue des sensations arcade de shoot, surtout avec la révélation d’un système de parade.

Le studio finlandais en profite aussi pour s’attarder sur le casting de ce Saros, avec le retour de Jane Perry, qui jouait déjà Selene Vassos dans Returnal, pour incarner Sheridan Bouchard. Aussie Ben Prendergast (Tyr dans God of War: Ragnarok) joue Jerome Jackson, et on peut également entendre Adriyan Raye (Hazel dans South of Midnight), parmi d’autres.

Enfin, Housemarque nous laisse avec des informations liées aux précommandes. La Digital Deluxe Edition vous octroiera un accès au jeu 48 heures en avance et vous laissera disposer de trois tenues, à l’effigie de Returnal, Ghost of Yōtei et God of War. Une quatrième tenue « Hands of Shore » est aussi accessible via la précommande de cette édition.

Saros est donc désormais attendu sur PlayStation 5 le 30 avril 2026.