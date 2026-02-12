Zero Parades : Le prochain jeu de ZA/UM (Disco Elysium) disposera d’une démo limitée sur PC le 23 février

Trois semaines pour essayer le jeu

Vous aurez prochainement l’occasion d’essayer vous-mêmes Zero Parades puisque le jeu participera au prochain Steam Next Fest, qui débutera le 23 février prochain. À cette date, vous retrouverez une démo jouable du jeu sur Steam, qui vous permettra de prendre le contrôle de Hershel Wilk, personnage torturé qui va explorer la ville de Portofiro. Cette démo présentera une version aménagée de l’introduction du jeu, avec deux quêtes jouables en plus des activités annexes.

Cependant, il faudra faire vite pour essayer cette démo, qui sera limitée dans le temps. Heureusement, elle ne sera pas indisponible dès la fin du Steam Next Fest (qui dure une semaine), mais vous n’aurez tout de même que jusqu’au 16 mars pour en profiter, ce après quoi elle disparaitra. Et si vous souhaitez déjà avoir un aperçu du jeu, IGN a publié plusieurs minutes de gameplay pour ce titre afin de vous en donner un petit avant-goût.

Zero Parades: For Dead Spies est prévu sur PC ainsi que sur PlayStation 5, avec une sortie calée pour cette année 2026.