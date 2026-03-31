Zero Parades : Le nouveau jeu de ZA/UM (Disco Elysium) sortira sur PC le 21 mai, la version PS5 attendra encore un peu

La version PS5 ne sortira pas en même temps que la version PC

Le grand moment de vérité arrive bientôt pour ZA/UM. Zero Parades nous permettra de voir à quel point l’équipe restante est capable de perdurer l’héritage de Disco Elysium, malgré les nombreux problèmes qui ont éclaté en interne ces dernières années. Le jeu a aujourd’hui droit à une nouvelle présentation, qui nous permet d’apprendre sa date de sortie.

Zero Parades: For Dead Spies sera donc disponible dès le 21 mai sur PC via Steam, GOG et Epic Games Store. La version PS5 précédemment annoncée n’est pas annulée pour autant, mais elle n’arrivera pas en même temps. Pas encore de date pour celle-ci, si ce n’est qu’elle sera disponible dans le courant de l’année.

Sachez que Zero Parades: For Dead Spies est un RPG qui nous fait incarner une espionne qui est engagée pour effectuer une mystérieuse mission au sein de la ville de Portofiro. À cause de son métier, la confiance est une denrée rare et toutes vos décisions vont reposer sur ce que vous déciderez de croire ou non. Le jeu met en place des « rencontres dramatiques », un système qui va suspendre le temps pour vous laisser prendre une décision, et vivre avec ce choix, même s’il aboutit à un mauvais scénario. Une démo est disponible sur Steam.